Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились свыше 8 тыс. кандидатов — ЦИК

31 октября 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 8128 человек выдвинули кандидатуры для участия в предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

По его словам, из обратившихся кандидатов утверждены 2896, обращения других кандидатов рассматриваются.

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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