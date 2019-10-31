Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем Евросоюза

31 октября 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает Trend в четверг.
В ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии фронта и на армяно-азербайджанской государственной границе, генерал-полковник Гасанов вновь напомнил, что Армения оккупирует 20 процентов территорий Азербайджана, признанной международным сообществом, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.
Министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.
Спецпредставитель Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного разрешения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
ЦИК Азербайджана: Для участия в муниципальных выборах обратились 10 партий
Политика 18:13
В Азербайджане зарегистрированы полномочные представители партий на муниципальных выборах
Политика 18:08
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились свыше 8 тыс. кандидатов — ЦИК
Политика 18:05
Гюльнара Мамедзаде: Движение неприсоединения вносит свой вклад в формирование многополярного мира
Политика 18:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО)
Политика 17:54
Президент Ильхам Алиев изменил состав Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Политика 17:47
Лента новостей
Иранская электрическая компания "Нека" построит ТЭС мощностью 484 МВт
Энергетика 18:53
Азербайджанские энергетические проекты вновь включены в список проектов общего интереса ЕС
Энергетика 18:53
Счетная палата Азербайджана одобрила пакет сводного бюджета на следующий год
Экономика 18:39
Наличные средства Bank Respublika выросли на 25%
Финансы 18:18
Грузинская и голландская компании расширяют сотрудничество
Бизнес 18:17
ЦИК Азербайджана: Для участия в муниципальных выборах обратились 10 партий
Политика 18:13
Промышленная компания в Азербайджане увеличит производство товаров ширпотреба
Бизнес 18:12
Производитель куриного мяса в Азербайджане налаживает экспорт своей продукции в соседние страны
Бизнес 18:09
В Азербайджане зарегистрированы полномочные представители партий на муниципальных выборах
Политика 18:08