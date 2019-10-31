Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Наримановской районе Баку, действующий при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с детьми, ознакомилась с условиями их проживания, оказываемыми услугами социального и реабилитационного характера.

Председатель Общественного объединения Айтен Эйналова проинформировала, что заботу детям с синдромом аутизма здесь оказывают специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Общественное объединение «Вместе и здоровы» - неправительственная организация, работающая в Азербайджане с детьми с расстройствами аутистического спектра и их родителями. Целью функционирующей с 2013 года организации является обучение детей, страдающих расстройствами аутистического спектра, необходимым коммуникационным и жизненным навыкам, работа с семьями для подготовки детей к самостоятельной жизни, реализация просветительских проектов в области аутизма на местном и международном уровне.

Было отмечено, что в настоящее время в Центре около 70 детей проходят курс интенсивной терапии.

Дети-аутисты продемонстрировали свои таланты.

Воспитанник центра Алисахиб Байрамов, который в настоящее время является студентом второго курса Азербайджанского университета культуры и искусств, также продемонстрировал свое мастерство.

Дети подарили Первому вице-президенту свои работы.

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