Айдын Гулиев: Никакой политический призыв, лишенный широкой поддержки общественности, не имеет шанса на успех (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Призывы к объединению радикальной оппозиции, социальная база и организационно-кадровый потенциал которой не позволяет ощутимо повлиять на текущую политическую ситуацию, встречаются обществом несерьезно и не влияют на общественное мнение.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, комментируя вопрос приглашения радикальной оппозиции к переговорам за круглым стола, председателем партии "Мусават" Арифом Гаджылы.

По его словам, когда эти субъекты, которые по отдельности полностью потеряли политическую перспективу и громко называют себя партией, советом, движением и другими именами, делают призывы к абстрактному объединению, общество, в первую очередь обращается к их неудачному прошлому, вспоминает времена, когда вместо того, чтобы помочь народу, они интриговали, боролись друг против друга.

"Народ знает, что эти люди продемонстрировали свою некомпетентность на государственных должностях, отнеслись безответственно к оказанному им доверию и стремились к торжеству собственных амбиций. Это сборище, в основном состоящее из неудачных кадров разрушительной и неумелой власти НФА и лиц, которые в свое время были исключены из нынешней власти из-за коррупции и других негативных явлений, не способно ни на что кроме мести. А для этого у них нет достаточного потенциала и силы», - сказал Гулиев.

По его словам, есть одна простая причина по которой общество не поверит этим людям: народ хорошо знает, что они являются некомпетентными руководителями и их основная цель дестабилизировать ситуацию в стране, создать гражданское противостояние, захватить власть, используя силу.

«По причине того, что народ уже видел такие планы и их результаты он уверен, что нынешней стабильности нет альтернативы. Также общество хорошо знает, что сколько бы ни пытались эти субъекты привлечь внимание народа под такими вызывающими названиями как совет, конгресс, движение, альянс и другие, все их попытки терпели крах по одной и той же причине. Потому, что это единство не искренне, оно не отражает политическую волю народа, не смогло предложить альтернативу сегодняшнему социально-политическому курсу, решению Карабахской проблемы. Никакой политический призыв, лишенный широкой поддержки общественности, не имеет шанса на успех. В этом смысле, решающим фактором краха этого процесса изначально является то, что среди тех, кто делает призывы к объединению, нет харизматичного лидера, личности к которой народ относился бы однозначно. Если сказать конкретней, перефразируя известную математическую формулу, то нули, перед которыми нет единицы, независимо от количества субъектов силы, не меняют результат», - сказал Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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