Президент Ильхам Алиев принял Анара Тагиева и Эльнура Рзаева в связи с назначением их на должность главы Исполнительной власти Евлаха и Хачмазского района (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Назначаю вас на должности глав исполнительной власти. До сих пор вы занимали должности заместителей глав исполнительной власти, накопили определенный опыт. А сейчас, оказывая вам большое доверие, назначаю на должности глав исполнительной власти Хачмазского и Евлахского районов. Это – большое доверие, которое вы должны оправдать.

В Хачмазском районе уже много лет работает Шамсаддин Ханбабаев. Он занимал в Нахчыване под руководством великого лидера Гейдара Алиева должность премьер-министра. Затем занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджана. Прежний министр хотел уволить его, но я не допустил, так как Шамсаддин Ханбабаев, с одной стороны, является опытным человеком, а с другой, - в самые тяжелые времена оказывал поддержку Гейдару Алиеву, и Гейдар Алиев назначил его на должность премьер-министра Нахчывана.

В последние годы в Хачмазском районе была проведена работа по благоустройству, реализованы крупные инфраструктурные проекты. По моей инициативе построена электростанция модульного типа, приступили к работе агропарки, проложена дорога от Баку до Хачмаза, а также проселочные дороги. Хачмазский район обладает очень большим туристическим потенциалом, считаю, что в будущем нам необходимо шире использовать эти возможности. Туристические возможности северной зоны действительно очень широки. Как вам известно, в Гусарском районе функционирует один из самых лучших в СНГ горнолыжных центров – курорт Шахдаг. Он тоже создан по моей инициативе. Когда я впервые побывал в этих горах, там никто не жил, не было никакой инфраструктуры. Мы проложили дороги. На границе Губинского и Гусарского районов была создана современная электростанция, проведена газификация, обеспечены электроэнергия, водоснабжение. Словом, в Гусарском районе был реализован очень крупный проект по развитию. Хочу еще раз повторить, что сегодня курорт Шахдаг является одним из самых красивых горнолыжных курортов не только в СНГ, но и в мировом масштабе.

Хачмазский район также обладает прекрасными природными условиями. Достаточно отметить Набранскую зону. Действительно, уникальный природный уголок. Конечно, туристическая инфраструктура там должна отвечать современным стандартам. К сожалению, в настоящее время это не так. В ходе последней поездки в Хачмазский район я ознакомился с имеющимися там туристическими возможностями и убедился в том, что они не соответствуют нынешнему уровню развития Азербайджана. Ряд зон отдыха крайне примитивен, уровень обслуживания также на очень низком уровне. Поэтому данному вопросу следует уделить огромное внимание. По государственной линии будет оказана необходимая помощь. Однако местным исполнительным органам также следует уделять этой сфере большое внимание. В том числе Хачмазский район обладает большим сельскохозяйственным потенциалом, созданный там Яламинский агропарк является проектом с большой инвестиционной емкостью. Работа по другим направлениям также должна проводиться правильно. С учетом обращений местных граждан там были реализованы крупные проекты по орошению. То есть, район обладает огромным потенциалом. Что касается инфраструктуры, были созданы Олимпийский центр, а также больница, проделана работа по благоустройству. Эти работы должны продолжаться, причем только на современном уровне, в соответствии с современными требованиями.

Большим потенциалом обладает и Евлахский район. Там тоже реализованы крупные инфраструктурные проекты. Правда, проекты питьевой воды и канализации пока не начались. В Хачмазском районе эти проекты завершились. Несколько дней назад Акционерному обществу "Азерсу" было дано указание начать проекты питьевой воды и канализации в Евлахском районе. В настоящее время эти проекты в Азербайджане не начинались лишь в пяти районах. Однако соответствующие указания даны, эта работа должна продолжаться.

Конечно, в области сельского хозяйства имеются большие возможности. Есть огромный потенциал с точки зрения промышленности. То есть, главы исполнительной власти должны быть активными во всех этих делах. Правда, основную работу проводят государственные структуры. Прокладка дорог, снабжение электроэнергией, обеспечение газом – все это вопросы, которые решаются в рамках государственной инвестиционной программы. Местные исполнительные органы просто должны быть активными и прикладывать усилия для реализации всех этих проектов.

Стоящие перед вами основные задачи заключаются в обеспечении социально-экономического развития районов, которыми вы будете руководить. Вы постоянно должны находиться в контакте с гражданами, выезжать в села, встречаться с сельскими жителями. Ваша работа – это не кабинетная работа. Правда, работа каждого руководителя, конечно, это в том числе принимаемые решения, проводимая работа, совещания – все это повседневный образ жизни любого руководящего работника. Однако вам необходимо работать как модельным главам исполнительной власти.

Я неоднократно говорил о том, что если проблемы всех сел нашей страны будут решены, значит будут решены все проблемы. В особенности, если учесть, что в настоящее время реализуется четвертая государственная программа по социально-экономическому развитию регионов. Считаю, что в результате исполнения четвертой программы полностью найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Исполнение данной программы охватывает также Хачмазский и Евлахский районы. Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ. Вы должны решать вопросы, решаемые на уровне района. Если же не в силах сделать это, то должны обратиться в центральные исполнительные органы, в том числе в Администрацию Президента с тем, чтобы мы решили имеющиеся проблемы.

Одновременно вам необходимо, глубже изучив на основе постоянного контакта с гражданами проблемы района и беспокоящие граждан вопросы, принять адекватные меры. Всем негативным факторам должен быть положен конец, взяточничество, коррупцию следует полностью искоренить. Я лично даю вам это указание. Если услышу, узнаю, что вы идете по неверному пути, то будете серьезно наказаны. Хочу, чтобы вы заранее знали это, чтобы меня хорошо услышали все остальные представители, руководители местных исполнительных органов. В Азербайджане должна проводиться жесткая борьба с коррупцией и взяточничеством. Эта рана тормозит наше развитие и может нарушить наши планы на будущее. Правда, это беда есть во всех странах. Но главное, какое отношение руководство проявляет к данному вопросу. Прозрачность, честность в Азербайджане должны стать образом жизни для каждого государственного чиновника. Поэтому вам необходимо вместе с соответствующими государственными структурами осуществлять серьезную деятельность по данному вопросу, следует создать абсолютно прозрачную обстановку.

Необходимо уделять внимание работе по благоустройству и созиданию в районах, очень важно, чтобы действующие объекты находились в рабочем состоянии. Как мне сообщили, в настоящее время центры молодежи, открытые с моим участием в нескольких районах, закрыты, на дверях висит замок, они функционируют просто для вида. Это невыносимо, на них израсходованы средства. Молодежь должна проводить свой досуг в центрах молодежи, там следует организовывать интересные мероприятия, интеллектуальные игры, мероприятия на тему патриотизма. Эти центры строятся и зачастую не используются. Центры Гейдара Алиева имеются, можно сказать, в каждом райцентре. Какова их цель? Она заключается в том, чтобы граждане проводили там свой досуг, чтобы в этих центрах функционировали кружки, проводились выставки. Эти центры должны стать неотъемлемой частью культурной жизни района. Однако мне сообщают, что порой после открытия двери вновь запираются, и центры фактически бездействуют. Вам необходимо серьезно заняться данным вопросом. То есть, жизнь в районах должна принять более динамичный характер. Конечно, разница между районами и большими городами существует во всех странах. Но нам следует сократить эту разницу. В районе надо создать такие условия, чтобы граждане там и жили. Должны быть рабочие места. В настоящее время эта программа осуществляется по государственной линии, в том числе созданы оплачиваемые общественные работы. В нынешнем году открыто около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Какова же была прежняя картина? Некоторые главы исполнительной власти заносили в списки имена несуществующих людей, присваивали причитающиеся им средства, и занимались таким образом хищением. Они уже наказаны. Поэтому в этой области также необходимо обеспечить полную прозрачность. Вам следует совместно с Министерством труда и социальной защиты населения привлечь к этой работе самые бедные слои, с тем, чтобы они не оставались безработными. Хочу сказать, что подавляющее большинство этих оплачиваемых рабочих мест нам не нужны. Однако мы делаем это для снижения уровня безработицы, трудоустройства желающих работать в районах. Хочу повторить, что на этих работах уже заняты около 40 тысяч граждан, среди них есть и садовники, и ремонтники. Это тоже нам нужно. Поэтому данной сфере необходимо уделять серьезное внимание, вы должны постараться, чтобы граждане были довольны вашей деятельностью.

Следует усилить общественный контроль в районах. Подготовьте соответствующие предложения для достижения этого. Нам необходимо привлечь общественность в нашу общую работу. С тем, чтобы представители общественности прилагали свои усилия, а также контролировали вашу работу и работу государственных органов. Если мы добьемся этого, то случись тот или иной негативный факт, мы тут же узнаем об этом и примем необходимые меры. Зачастую из районов поступает информация о том, что, мол, все отлично, все хорошо, мы осуществляем всю работу здесь на самом высоком уровне. Но если взглянуть поглубже, то убеждаешься в том, что это не так, что некоторые главы исполнительной власти передают ложную информацию. Они передают ложные рапорты для того, чтобы показать себя или же скрыть недостатки, предоставляются сведения, не отражающие реального положения вещей в связи с развитием районов, существующими проблемами. Поэтому я тоже часто совершаю поездки в районы, чтобы услышать от людей об этих проблемах. Мы должны решать их. Если кто-то пытается замаскировать проблемы, то ошибается. Поручаю вам: проблемы имеют место в любой стране, нам не следует скрывать их. Напротив, их надо выявлять. В том числе я неоднократно обращался к представителям медиа, говорил им о том, что они являются моими помощниками. В некоторых случаях я узнаю о невыносимом положении из медиа. Хочу коснуться последнего события: в Шамахинском районе произошло землетрясение, туда выделены крупные средства. Я побывал там, вручил гражданам ключи от новых домов. Тем не менее, вижу недавно по телевизору, что половина школьного здания обрушилась, есть трещины. Дети боятся ходить туда. Хорошо, прошло восемь месяцев, неужели невозможно сделать это. Выделены средства, дано указание, построено много домов, если школа находится в таком непригодном состоянии, то как можно мириться с этим? Если бы в медиа, по телевизору не прошел данный репортаж, то я не узнал бы. Узнав об этом, я тут же дал указание. Там начнутся работы, и здание школы будет либо снесено и отстроено заново, либо капитально отремонтировано. Поэтому необходим общественный контроль. Вам тоже не следует бояться этого, напротив, общественность должна поддерживать вас.

Вы молоды, одному 37, другому 38 лет. Сегодня в Азербайджане проводится политика омоложения. Это естественно, поколения меняются, выдвигаются люди с новым мышлением. Это – естественный процесс и мы не можем оставаться в стороне от него. Однако должен сказать, что это не должно принимать характер кампании, так как мне сообщают, что некоторые пытаются превратить это в кампанию. И пытаются направить ее против испытанных, опытных людей старшего возраста. Я не допущу этого. Мне известно, кто на что способен, у кого какие заслуги были и имеются на сегодняшний день. Поэтому в Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи. Благодаря этому синтезу мы можем добиться прекрасных результатов. Кроме того, старшему поколению следует делиться опытом. Поэтому каждый должен знать, что я не могу допустить этой кампании. Люди, имеющие определенные заслуги, конечно, получают оценку со стороны государства, и мы не допустим кампании. Вместе с тем, естественно, должен идти процесс омоложения, причем речь здесь идет не только о возрасте, но и мышлении, подходе к работе. Вам, как назначенным мною кадрам, следует работать так, чтобы жители и Евлаха, и Хачмаза выражали признательность. Если вы не оправдаете этого доверия, то я освобожу вас от работы и накажу.

Идите и приступайте к работе, повторяю, что вы должны оправдать высокое доверие Президента и народа.

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