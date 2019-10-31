Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)

31 октября 2019 23:17 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:54)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече обсуждался широкий спектр сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией как в традиционной энергетической отрасли, так и в ненефтяном секторе. Отмечалось, что наша страна более 25 лет плодотворно сотрудничает с компанией ВР. Было подчёркнуто, что в настоящее время в Азербайджане открываются новые возможности для британских компаний в ненефтяном секторе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева высоко оценила роль торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессы Эммы Николсон в развитии связей между нашими странами в различных областях, в частности в гуманитарной сфере.

Говоря о налаживании успешного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, баронесса Эмма Николсон подчеркнула, что она и впредь продолжит усилия для внесения вклада в развитие наших связей. Она отметила, что ВР, как одна из ведущих нефтяных компаний мира, заинтересована также в сотрудничестве в гуманитарной сфере, в том числе в области образования, здравоохранения, охраны окружающей среды.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану подчеркнула особую роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии нашей страны.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 2)
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