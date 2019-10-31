Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева в Баку (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в четверг с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Ландау в Ясамальском районе Баку. Об этом в четверг сообщает Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, информируя Президента Ильхама Алиева о проделанной работе, сказал:

- Добро пожаловать, уважаемый господин Президент. Протяженность улицы Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе составляет 2,4 километра. Территория на участке 800 метров вдоль этой улицы от пересечения с улицей Бахтияра Вагабзаде до пересечения с улицей Абдуррагим бека Хагвердиева полностью была захвачена жилыми и нежилыми объектами.

Президент Ильхам Алиев: Эта часть?

Салех Мамедов: Да, господин Президент, эта. От участка, где стоят машины, до того горящего света находились жилые дома. Все они были переселены и по Вашему указанию выплачена компенсация.

Президент Ильхам Алиев: Компенсация была выплачена на должном уровне?

Салех Мамедов: Компенсации были выплачены полностью. Никаких жалоб не было. Этот участок улицы протяженностью 800 метров был полностью реконструирован. Сейчас отсюда проходит 4-полосная автодорога шириной 18 метров. Прежде автомобили, движущиеся по проспекту Джавида, огибая парк Джавида, направлялись в сторону Тбилисского проспекта. В результате работ, проделанных на основании Вашего указания об улучшении движения транспорта в Баку, данные транспортные средства в настоящее время будут выезжать на Тбилисский проспект непосредственно по улице Шафаята Мехтиева.

Президент Ильхам Алиев: Прежде выезда не было?

Салех Мамедов: Нет, не было. Была лишь внутриквартальная дорога шириной 5 метров. Вот снимки снесенных домов. За счет выделенных Вами средств все эти дома были переселены.

Президент Ильхам Алиев: Эта дорога была очень узкой и заканчивалась здесь, на эту сторону дороги не было?

Салех Мамедов: Да, была лишь дорога шириной 5 метров для подъезда к находящимся в квартале зданиям.

Президент Ильхам Алиев: Хороший проект.

Салех Мамедов: Он реализован по Вашему указанию. Пробки полностью устранены. Господин Президент, когда не было этой дороги весь поток автомобилей проходил перед станцией "Элмляр Академиясы". Как видно на этих снимках, в часы пик здесь возникали пробки. Отныне потока в этой части не будет. Сегодня это – 4-полосная дорога. К тому же она напрямую связана с Тбилисским проспектом. Получилась замечательная дорожная система.

Президент Ильхам Алиев: Для проживавших здесь граждан были созданы надлежащие условия?

Салех Мамедов: Да, господин Президент, средства, на которые они рассчитывали, были полностью выплачены, все остались довольны.

Президент Ильхам Алиев: Они могли подъехать только к этим домам?

Салех Мамедов: Только к этим. Это были внутриквартальные улицы. Сегодня создан красивый проспект протяженностью 2,4 километра. Кроме того, господин Президент, в городе Баку и его поселках полностью проложены и готовы к эксплуатации несколько дорог, предусмотренных в инвестиционных программах на 2019 год, а также за счет средств, выделенных Вами из бюджетного фонда. Одна из них – дорога Ходжасан-Локбатан, которая начинается с торгового центра Садарак и ведет до 9,5-километра дороги Баку-Шамаха, круга, именуемого "Coca-Cola". Эта дорога сегодня также полностью готова. Прежде она находилась в состоянии, отраженном на этих снимках. Сегодня – это 4-полосная дорога. По центру дороги мы выложили бетонные разделительные полосы, этот 11,2-километровый участок полностью готов к эксплуатации. Кроме того, в нынешнем году за счет средств, выделенных из инвестиционной программы, мы отремонтировали 5,4-километровую дорогу, ведущую от станции Бакиханов Сабунчинского района до поселка Гарачухур, она полностью готова к эксплуатации.

Президент Ильхам Алиев: Это прежнее состояние?

Салех Мамедов: Да, прежнее. В настоящее время мы привели эту дорогу вот в такое состояние.

Президент Ильхам Алиев: Было проведено расширение?

Салех Мамедов: Да, проведено расширение и созданы новые тротуары, пешеходные переходы. Был расширен 6-километровый участок дороги от проспекта Азадлыг города Баку до нового автовокзала. Эта была узкая дорога. Для улучшения транспортного потока эта дорога также по Вашему указанию была расширена до 4 полос. Здесь были созданы развязки, новый автовокзал соединен с Бинагадинским шоссе.

Господин Президент, улица в поселке Ахмедли от Зыхского шоссе до Неапольского круга также была двухполосной. Эту дорогу протяженностью 3,2 километра по Вашему указанию мы также сделали 4-полосной, она полностью готова к эксплуатации.

Президент Ильхам Алиев: Хорошую работу проделали. Все улицы города Баку должны отвечать самым высоким стандартам. Поэтому составьте список всех проблемных мест с тем, чтобы мы отремонтировали их как в этом, так и в следующем году. Мне сообщают, что на дороге Баку-Сумгайыт часто возникают пробки.

Салех Мамедов: Да, большие пробки.

Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что сегодня работают и поезда, часть граждан пользуется ими, тем не менее, вновь возникают пробки. Поэтому посмотрите, для расширения этой дороги должны быть технические возможности, подготовьте проект.

Салех Мамедов: Господин Президент, мы подготовим проект и представим Вам.

Президент Ильхам Алиев: Мы должны расширить эту дорогу, выделим необходимые средства. Кроме того, я дал вам указание о благоустройстве внутрипоселковых дорог, дорог в прилегающих к Баку поселках. Вы направили предварительные предложения, они будут рассмотрены, даны соответствующие указания, выделены инвестиции, с тем, чтобы мы благоустроили все внутренние дороги в бакинских поселках. Грунтовые дороги должны быть заасфальтированы. В городе Баку, в том числе его поселках, не должно быть грунтовых дорог.

Салех Мамедов: Господин Президент, по Вашему указанию так и будет. Принимая нас, Вы дали поручение, на основании которого мы приступили к строительству грунтовой основы дорог в некоторых поселках.

Президент Ильхам Алиев: Знаю, вы приступили. Вначале благоустроили дороги в поселке Кюрдаханы. Сейчас на очереди другие поселки.

Салех Мамедов: Пиршаги, Забрат, кроме того, в Хазарском районе, в поселке Бина…

Президент Ильхам Алиев: В Мярдакяне, Шувеляне и других поселках Хазарского района мы восстановим все дороги.

Салех Мамедов: По Вашему указанию все грунтовые дороги будут поэтапно заасфальтированы.

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