Радикальная оппозиция, увидев что потерпела крах, отказалась от незаконной акции - депутат

БАКУ/Trend/ - Главной целью отказа организации, называемой "Национальный совет", от незаконного митинга, назначенного на второе ноября в центре Баку, является нелегитимность этой организации и отсутствие поддержки со стороны населения.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Джавид Османов.

Он сообщил, что радикальная оппозиция, Али Керимли призывали к проведению очередной незаконной акции.

"Но потом они поняли, что эти призывы – пусты, так как во время акции 19 октября они не получили никакой поддержки электората, у них отсутствует элементарная социальная база.Окончательно осознав, что они абсолютно лишены поддержки азербайджанского народа, они потерпели крах и были вынуждены отказаться от этой акции.

Попытки радикальной оппозиции получить поддержку населения заявлениями о, якобы имеющих место, правонарушениях власти, использовании «репрессивных методов» в отношении организаторов и участников митинга, не дали никакого результата. Пропаганда, продолжительные призывы к акции в социальных сетях свыше 10 дней вызвали в обществе лишь негативные эмоции. Опросы, проведенные в различных соцсетях, также показали, что население не поддерживает инициативу митинга», - сказал Джавид Османов.

Он отметил, что радикальная оппозиция попыталась скрыть свою неудачу несуразными заявлениями.

"Оппозиция сначала выдумала истории о «провокаторах из числа сексуальных меньшинств», далее о «исламистских провокаторах», «запланированном гражданском противостоянии». На самом деле, из-за того, что после безуспешного митинга 19 октября руководители радикальной оппозиции поняли, что не имеют поддержки среди населения, сейчас они пытаются завуалировать свой провал различными фальсификациями.

Если организация, именуемая «Национальным советом», «представляет» народ, то почему они отказались от разрешенной акции в предложенном им месте – в Локбатане? Они утверждали, что готовятся провокации, гражданское противостояние, религиозные провокации. Все это было выдумкой. Просто напросто, предвидев свой очередной крах, они были вынуждены отказаться от акции», - сказал Османов.

Он добавил, что отсутствие реакции радикальной оппозиции на признание так называемого «армянского геноцида» Палатой представителей Конгресса США, еще раз доказывает, что они заодно с Николом Пашиняном, превратившись в инструмент в руках армянского лобби.

"Азербайджанский народ хорошо видит все это, и понимает, что оппозиция на самом деле служит зарубежным силам, и поэтому бойкотирует их незаконные мероприятия», - подытожил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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