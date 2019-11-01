Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)

1 ноября 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Российской академии наук состоялась международная научная конференция на тему «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада».

В открытии конференции приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На конференции, проведенной при организации Фонда Гейдара Алиева, Российского философского общества и посольства Азербайджана в России, были заслушаны доклады на темы «Современная философия, культурно-исторические методологии и духовное наследие Насими», «Идеи Насими и хуруфизм: вопросы толкования и современная интерпретация», «Проблемы гуманизма в творчестве Насими», «Человек и утверждение культурных ценностей в поэзии Насими», «Нравственное совершенство в эстетике Насими» и др.

На открытии конференции выступили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, директор Института философии России Андрей Смирнов, научный руководитель Института философии Российской Академии наук Абдулсалам Гусейнов, директор Института философии Национальной Академии наук Азербайджана Ильхам Мамедзаде и др.

В работе конференции приняли участие ученые из различных стран, в том числе России, Азербайджана, США, Ирана, Турции, Финляндии, Узбекистана.

Научный руководитель Института философии Российской академии наук, академик Абдулсалам Гусейнов в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ сказал, что Насими великий поэт, один из основателей гуманизма. Он сказал: «Газель Насими «Я не вмещусь» - гимн человеку. В XIV веке воспевать человека с такой силой, глубоко и последовательно, требовало большой отваги. Сегодня идеи Насими очень актуальны».

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Поэзия Насими – гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада» в Москве (ФОТО)
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