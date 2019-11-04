ЦИК Азербайджана провел семинар, посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Баку был проведен семинар, организованный Центральной избирательной комиссией (ЦИК) , посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии, которое было направлено на просвещение и усовершенствование деятельности членов экспертной группы, которая действует при окружных избирательных участках, с целью рассмотрения жалоб по поводу действий (бездействия) и решений, нарушающих избирательные права граждан, приняли участие члены ЦИК, уполномоченный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, члены экспертной группы при ЦИК и представители Секретариата.

Выступив на семинаре, заместитель председателя Комиссии Ровзат Гулиев сообщил, что ЦИК осуществил ряд проектов согласно плану мероприятий.

"В рамках этого проекта проведены мероприятия в Гяндже, Шеки, Масаллы. Мероприятие в Баку – заключительное, последнее мероприятие проекта. На мероприятиях организуются подробные презентации для членов экспертной группы, которая действует при окружных избирательных участках, с целью рассмотрения обращений граждан и проект, направленный на повышение их знаний и навыков. Данный проект был очень интересным», - сказал Гулиев.

Он отметил, что одним из наиважнейших вопросов в избирательном процессе является рассмотрение обращений и жалоб граждан.

"Проекты такого типа были начаты в 2008 году. В то время мы заложили их основы совместно с Венецианской комиссией Совета Европы и Международным фондом избирательных систем. В последующий период были подготовлены специалисты, способные самостоятельно реализовывать эти проекты. Вот уже несколько лет ЦИК сам реализует этот проект. Здесь собрались около 130 экспертов, действующих в окружных избирательных комиссиях в Баку», - отметил Ровзат Гулиев.

Далее, согласно повестке дня, в практической части семинара были проведены обсуждения, рассмотрены образцы различных обращений по отдельным казусам, наглядно разъяснены спорные вопросы.

Благодаря мероприятию 130 членов экспертных групп по избирательным комиссиям 48 избирательных округов смогли ознакомиться с требованиями законодательства и получить всестороннюю информацию по рассмотрению обращений, относительно выборов.

Напомним, что при организации ЦИК региональные семинары такого типа были проведены 29 октября в Гяндже, 31 октября в Шеки и второго ноября в Масаллы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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