Президент Ильхам Алиев: Во дворах также должны быть установлены камеры безопасности

БАКУ /Trend/ - Во дворах также должны быть установлены камеры безопасности.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая главу Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

"Мы знаем, что состояние многих зданий, блоков неудовлетворительное, устарело лифтовое хозяйство. В некоторых случаях межквартальные дворы подвергаются захвату и места для общественного пользования исчезают. Поэтому создание образцовых дворов представляет большое значение. Нам нужен комплексный подход к этой сфере. Конечно, дворы, в первую очередь, должны быть удобными для граждан, светлыми, следует принять меры в плане безопасности. Во дворах городов многих развитых стран устанавливаются камеры безопасности. Сейчас во многих местах в городе Баку установлены камеры безопасности, которые играют большую роль в выявлении преступлений и привлечении преступников к ответственности. Считаю, что во дворах также должны быть установлены камеры безопасности, меры безопасности следует обеспечить на более высоком уровне", - сказал глава государства.

По его словам, город Баку имеет уникальный, самобытный, исторический архитектурный облик. "Это - наше большое достояние, мы с большим вниманием относимся к каждому историческому зданию. Ремонт этих зданий необходимо проводить так, чтобы не нарушить их исторического вида", - сказал глава государства.

Порой исторические здания сносятся, на их месте строятся уродливые многоэтажные здания, отметил он. "Этого нельзя допускать. Архитектура Баку - наше национальное богатство. Ичеришехер охраняется ЮНЕСКО. Могу сказать, что в мире не так много городов могут гордиться такими местами, как Ичеришехер, это - наше большое достояние. Одновременно, каждый уголок города должен быть благоустроен. В некоторых местах вообще нет уличного освещения, в поселках, во многих других местах имеются грунтовые дороги. Я по этому поводу уже дал серьезное поручение Агентству "Азеравтойол", вы тоже проконтролируйте. То есть, каждый уголок города нам дорог. Город Баку состоит не только из центра. Мы создаем инфраструктуру города, в первую очередь, для граждан, а потом для туристов, иностранных гостей. Они тоже, конечно, должны чувствовать себя в Баку комфортно. Но нам, в первую очередь, необходимо решать проблемы жителей города. Поэтому вам следует собрать глав исполнительной власти районов и провести совещание, посвященное как благоустройству, так и хозяйственным работам. В первую очередь, должен быть положен конец негативным фактам. Волокита, взяточничество, безразличное отношение к гражданам - всему этому необходимо положить конец. Если кто-то не исправит свою работу в данной сфере, то мы распрощаемся с такими людьми, и это будет для них еще самым легким наказанием. Мы должны развивать наш город. Хочу повторить, что Баку - один из самых красивых городов мира, дополнительные меры по развитию города будут приниматься и впредь", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.