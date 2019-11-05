Парламент Азербайджана приступил к обсуждению госбюджета на 2020 год (версия 2)

5 ноября 2019 11:36 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В комитетах парламента Азербайджана приступили к обсуждению госбюджета на 2020 год, сообщает во вторник Trend.

В обсуждениях участвуют также министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, другие официальные лица.

Отметим, что в 2020 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозируются в объеме 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы – 26 млрд 913,7 млн манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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