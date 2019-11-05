Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане выдвинуто свыше 23,5 тыс. кандидатур — ЦИК

5 ноября 2019 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия в предстоящих муниципальных выборах в центральные избирательные комиссии обратились 23 768 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, 11 899 кандидатов обратились в индивидуальном порядке 11 839 человек выдвинуты со стороны политических партий и 30 кандидатов обратились от инициативных групп.

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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