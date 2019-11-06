Сиявуш Новрузов: «Круглый стол» оппозиции - лишь попытка присутствовать на повестке дня (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - «Круглый стол» оппозиции - искусственное явление и лишь попытка находиться на повестке дня.

Об этом в среду сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, «круглый стол» проведенный накануне несколькими представителями оппозиции — просто попытка вновь войти в повестку дня: «Группа вышедших в тираж, изживших себя людей собралась, чтобы принимать какое-то решение о будущем Азербайджана. Эти лица уже позорно провалились в политике, теперь вновь активизировались, словно их интересует Азербайджан или его проблемы?!»

По словам Новрузова, те что собрались за «круглым столом», когда-то уже были во власти: «Все прекрасно помнят, что стало с народом, когда во власти были Иса Гамбар, Али Керимли и Ариф Гаджилы. В «круглом столе» участвовал и Хикмет Гаджизаде. Где они его нашли? С каких пор он является политиком? Он не смог работать послом в России, и его выпроводили. Как можно доверить судьбу Азербайджана таким людям? Им нельзя доверить даже среднюю школу».

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