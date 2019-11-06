Обнародованы названия СМИ для агитации на муниципальных выборах в Азербайджане (версия 2)

6 ноября 2019 14:45 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Для проведения предвыборной агитации в СМИ о предстоящих муниципальных выборах, назначенных на 23 декабря 2019 года, политическим партиям, кандидаты которых зарегистрированы в более чем половине муниципалитетов страны, блокам политических партий будут даны бесплатный эфир и возможность публикаций в СМИ.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, передает в среду Trend.

Как говорится в сообщении, это компания «Общественное телерадиовещание», газеты «Азербайджан», «Халг газети» и «Бакинский рабочий».

Структуры, в том числе, другие организации телерадиовещания и периодической печати, в случае принятии решения о возможности предоставлении платного эфирного времени или печатного пространства для предвыборной агитации, то должны будут направить в ЦИК соответствующие уведомления и опубликовать информацию об условиях, и сумме оплаты за эфирное время и печатное пространство не позднее 30 дней после официального объявления о назначении даты муниципальных выборов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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