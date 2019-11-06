Азербайджанские и турецкие юристы подписали петицию против резолюции Палаты представителей США по т.н. «геноциду армян»

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские и турецкие юристы подписали петицию под названием «Нет мнимым «геноцидам» и нарушениям международного права» против резолюции №296 Палаты представителей США по так называемому «геноциду армян», сообщает Trend со ссылкой на сайт change.org.

«Мы, подписавшие эту петицию стороны, являясь юристами и адвокатами азербайджанской и турецкой юрисдикции, делаем это, чтобы выразить глубочайшую обеспокоенность и недовольство фактом принятия резолюции №296 об официальном признании так называемого «геноцида армян» Палатой представителей Конгресса США 116-го созыва. Мы отвергаем признание т.н. «геноцида», и это основывается на нашей твердой убежденности в том, что акт признания бессмысленен и беспочвенен. Кроме того, этот акт не опирается ни на какие исторические или правовые основания. Более того, мы считаем, что решение американских законодателей основывалось на «недовольстве» законными и справедливыми военными операциями Турции в Сирии. Эта резолюция создает негативное восприятие США в обществах Турции и Азербайджана», - говорится в документе.

Авторы петиции выражают глубочайшую обеспокоенность по поводу факта выдачи визы Государственным департаментом США агентам марионеточного режима, созданного в Нагорном Карабахе, для их поездки с оккупированных территорий Азербайджана в Соединенные Штаты.

«Такие действия подрывают процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Разрешение таких визитов противоречит обязательствам США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также принципам уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств. Несмотря на слова посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера о том, что им известно о том, что некоторые члены Конгресса принимали гостей из Нагорного Карабаха, а также, что США не признают режим в Нагорном Карабахе и поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ, мы не можем рассматривать этот визит как туристический и категорически против таких визитов в будущем», - говорится в документе.

(Автор: Ляман Зейналова)

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