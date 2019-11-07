В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано свыше 5 млн избирательных бюллетеней

БАКУ /Trend/ - Сегодня проведено очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, вначале был утвержден протокол ЦИК-а от пятого ноября 2019 года.
Далее были утверждены текст, форма, количество и правила подготовки избирательных бюллетеней.
Было отмечено, что количество бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с муниципальными выборами, составит 5 020 287 экземпляров.
Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)
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