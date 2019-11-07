В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано свыше 5 млн избирательных бюллетеней

7 ноября 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня проведено очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, вначале был утвержден протокол ЦИК-а от пятого ноября 2019 года.

Далее были утверждены текст, форма, количество и правила подготовки избирательных бюллетеней.

Было отмечено, что количество бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с муниципальными выборами, составит 5 020 287 экземпляров.

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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