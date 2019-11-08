Лейла Абдуллаева: Мнацаканян должен понять, что истина одна и она хорошо известна мировому сообществу

БАКУ /Trend/ - Мнацаканян должен понять, что нет понятия "наша" или "ваша" истина, истина одна и она хорошо известна мировому сообществу.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна об армяно-азербайджанском конфликте, прозвучавшие в ходе его выступления в Институте международных отношений Швеции.

Абдуллаева сообщила, что на самом деле глава МИД Армении не сказал ничего нового.

«Это просто необоснованные претензии официального представителя страны, признанной на международном уровне оккупантом, о якобы оккупации территорий, находящихся в рамках собственных границ Азербайджана, международно признанных. Отложим в сторону аспект международного права, но ведь это даже за рамками здравого смысла. Представьте, одна страна незаконно оккупирует территорию другой, подвергает политике этнической чистки местных азербайджанцев, которые исторически там жили, а далее заявляет, что «у 150 тысяч армян, проживающих на этой территории есть проблемы с безопасностью». Интересно, думал ли армянский министр, упомянувший, что у этих армян есть семьи и дома, о том, что в результате захватнической политики своей страны свыше миллиона азербайджанцев , превратились в вынужденных переселенцев и беженцев, лишились своих домов, разрушились их семьи? Кончено же нет, если бы он думал, то не обманывал бы себя и свой народ такими нелепыми высказываниями, а предпринял бы реальные шаги в направлении решения конфликта. Мнацаканян должен понять, что нет понятия "наша" или "ваша" истина, как он говорит, но истина одна и она хорошо известна мировому сообществу. Просто действует практика фальсифицирования реалий и представления их в разных формах в угоду своим интересам, что лучшего всех умеет Армения», - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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