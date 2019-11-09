Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном!

9 ноября 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с 9 ноября - Днем государственного флага.

Как сообщает Trend, текст поздравления размещен на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана в Инстаграм.

В публикации говорится: "Дорогие соотечественники! Поздравляю всех вас с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики! Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном! Желаю нашему народу здоровья, счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, мира и процветания!".

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