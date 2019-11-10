Издана 91-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

10 ноября 2019 00:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня известен в мировом масштабе как страна, достойная очень большого уважения. Растет наш международный авторитет. Я неоднократно отмечаю это, и это не просто слова. Международные организации приняли многочисленные постановления и резолюции, отражающие нашу позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В двусторонних соглашениях данный вопрос нашел свое решение с отражением нашей позиции. Подписание документа о приоритетах партнерства с Европейским Союзом стало очень знаменательным событием. В данном документе выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана. На саммите НАТО нашел отражение очень важный вопрос, касающийся нашей территориальной целостности. Наша позиция постоянно находит отражение в подписанных двусторонних документах.

Эти высказывания, включенные в недавно изданную 91-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства озвучил в своей речи на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года.

Материалы очередной книги многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с ноября 2018 года по январь 2019 года.

91-я книга многотомника включает информацию о встречах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках официальных и рабочих визитов в республики Беларусь и Туркменистан, Российскую Федерацию, а также о подписанных документах, тексты совместных заявлений глав государств для печати. Издание также предоставляет информацию о принятии Президентом Азербайджана высокопоставленных представителей Турции, России, Ирана, США и других государств, а также НАТО.

Во всех встречах и переговорах глава государства акцентировал внимание на оккупационной политике Армении и призывал международное сообщество поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В этой книге читатель может ознакомиться с материалами об участии Президента Азербайджана в церемониях открытия объектов экономической, социальной и культурной инфраструктуры в нашей столице, знакомстве с XXIV Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий - BakuTel-2018, текстами интервью телеканалу « Россия-24».

В издании собраны послания главы государства работникам юстиции и судьям республики по случаю 100-летнего юбилея азербайджанской юстиции, участникам XV Съезда учителей Азербайджана, V съезду Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, тексты поздравлений азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, православной христианской общине Азербайджана на Рождество и другие письма.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 91-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: «Наш Флаг - это наша решимость к борьбе, стремление к победе, летопись независимости!» (ВИДЕО)
Политика 9 ноября 06:52
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы
Политика 8 ноября 21:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи
Политика 8 ноября 19:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства центра Службы ASAN в Агджабединском районе
Политика 8 ноября 16:54
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного аргентинского коллегу
Политика 7 ноября 18:13
Президент Ильхам Алиев выделил 45 млн манатов на строительство ж/д Ляки-Габала
Политика 7 ноября 17:50
Лента новостей
В Румынии пройдут выборы президента
Европа 02:22
Трамп заявил, что не собирается возвращаться на телевидение после президентства
США 01:53
Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании
Европа 01:10
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом
Россия 01:05
В Алжире опубликовали окончательный список кандидатов в президенты
Арабские страны 00:43
Баку полностью окрасился в цвета азербайджанского флага (ВИДЕО,ФОТО)
Политика 00:18
12 человек задержаны в Монпелье в ходе манифестации "желтых жилетов"
Европа 9 ноября 23:54
При посадке украинского самолета в Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси
Другие страны 9 ноября 23:25
Саперы проверяют вокзал и ТЦ в Минске после анонимного сообщения
Беларусь 9 ноября 23:00