Баку полностью окрасился в цвета азербайджанского флага (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева по случаю 9 ноября, Дня Государственного флага, ряд зданий и памятников в Баку окрасились в цвета флага Азербайджана.

Как передает Trend, Девичья башня, Flame Towers, Baku Crystal Hall, Бакинский Олимпийский стадион и другие здания были окутаны флагом Азербайджана. Флаг страны также демонстрировался на мониторах столицы.

В Баку, полностью украшенном цветами триколора, в течение дня наблюдался великолепный вид.

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