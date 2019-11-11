Попытки радикальной оппозиции искать спасения в чужеземной практике являются шутовством

БАКУ /Trend/ - Одной из наиболее выраженных отрицательных черт радикальной оппозиции является то, что они пытаются определять политическую ситуацию и перспективу в Азербайджане вопреки внутренним реалиям, опираясь на практику чужих стран, условия в которых, категорически отличаются от азербайджанских.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, когда в других странах внутриполитическая ситуация становится напряженней и даже происходит смена власти, радикалов в Азербайджане воодушевляют мотивы, не имеющие объективных оснований.

«Они, абсолютно не учитывают реальные исторические, национальные, духовные, социально-экономические и психологические отличия между странами, демонстрирую бесплодной упорство, будучи уверены, что «это должно произойти и у нас». Все их попытки пропадают впустую и они сникают, подобно всем искусственным всплескам активности, образованным под влиянием внешних факторов. Мы наблюдали как радикальная оппозиция безосновательно и бесперспективно вдохновлялась и также быстро впадала в апатию в 2004-2005 годах во время грузинских и украинских, в 2010 году – киргизских событий, а также во время «арабской весны» в 2011-2012 годах. Они впадали в эйфорию от событий, которые грозили отставкой президента Венесуэлы в прошлом году, и привели к уходу лидера Боливии в этом. Тактика радикальной оппозиции пользования практикой других стран за последние 15 лет последовательно и без исключения терпит крах. В сущности тактика руководителей радикальных оппозиционных групп с каждым днем все больше расширяет глубокую пропасть между ними и народом. В настоящее время радикальные круги полностью утратили перспективы завоевать доверие и массовую поддержку в народе. Это дает основания полагать, что попытки радикальных оппозиционных групп применить чужеземную практику в Азербайджане вызваны безысходностью и неудачами, одним словом - шутовство», - сказал Гулиев.

Он добавил, что другим интересным нюансом в этом вопросе является то, что радикалы попросту не могут сравнивать себя с оппозицией других стран, которых поддерживает народ.

«В то время как, оппозиция в тех странах, в основном, действует вместе с абсолютным большинством народа, азербайджанский народ не хочет сближения с радикалами. В странах, которыми вдохновляются радикалы серьезные проблемы между народом и властью, в Азербайджане же абсолютно другая ситуация. Поддержка народа власти и лично Президента - критический фактор, способствующий краху радикалов их попытке равняться на опыт других государств.

Последовательная политика социальной поддержки и всесторонних реформ Президента в интересах народа, дает реальные результаты, что изначально делает все попытки радикалов равняться на опыт чужих стран путем вникуда», - подчеркнул Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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