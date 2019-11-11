Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 13 партий - ЦИК

11 ноября 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число политических партий, обратившихся для участия в муниципальных выборах, которые будут проведены в Азербайджане 23 декабря, достигло 13.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, передает в понедельник Trend.

Он сообщил, что с регистрацией полномочного представителя партии Республиканцев Азербайджана, число участвующих в муниципальных выборах партий достигло 13.

Отметим, что ранее были зарегистрированы полномочные представители правящей партии «Ени Азербайджан», партий Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, «Умид», «Ана Ветен», Гражданской солидарности и партии "Вахдат".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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