Число обратившихся для участия в муниципальных выборах в Азербайджане превысило 34,5 тыс.

БАКУ /Trend/ - Для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, в центральные избирательные комиссии обратились 34 624 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что 23 799 человека взяли подписные листы, из них 7 952 затем вернули их.

Панахов добавил, что 68,7 процента обратившихся - мужчины, а 31,3 - женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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