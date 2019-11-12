Общество еще раз убедилось, что оперативный простор радикальной оппозиции ограничен групповыми интересами и интригами — эксперт

БАКУ /Trend/ - И партия "Мусават" со своей попыткой провести акцию в центре Баку потерпело фиаско, из-за того, что не учла такой серьезный фактор, как незаинтересованность общества в радикальных акциях.

Об этом во вторник сказал Trend, главный редактор газеты «Bakı xəbər», политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, после краха акции радикальной организации, называющей себя «Национальным советом», также неудачей завершилась попытка партии "Мусават" с участием 100-150 человек, несмотря на выделение конкретного адреса властью.

"Заранее было известно, что попытка партии «Мусават» провести незаконную акцию с участием всего 10-15 человек будет пресечена, что акция не получит поддержку общественности. Несмотря на это, «Мусават» намеренно пошла на этот шаг, не считаясь с мнением народа тем самым доказав, что ведет бессмысленную конкуренцию с «Национальным советом»», - сказал Гулиев.

Он сообщил, что неудачная акция «Мусавата» продемонстрировала, что народ не питает никакой надежды к таким радикальным организациям.

"Общество своей отстраненностью в отношении этих акций дало понять насколько хорошо понимает цели радикалов - дестабилизировать ситуацию в стране, создать хаос. В этом нет сомнений. Общество в очередной раз убедилось, что, радикальные организации радеют на словах о защите интересов населения, но на самом деле их предел — групповые интересы и интриги. Очевидно, что идущие уже десятки лет интриги и выяснение отношений между представителями «Мусавата» и «Национального совета», которые независимо друг от друга пытались провести незаконные акции, все еще не исчерпаны и это отнюдь не связано с интересами народа.

Еще раз было продемонстрировано, что, в отличие от радикалов, азербайджанский народ не нуждается в чуждых его интересам формулах или сценариях борьбы.

Попытка проведения неудачного пикета после предупреждения властей в очередной раз показало, что насколько органы власти заинтересованы в решении таких процессов в рамках закона, и настолько радикалы довлеют к насильственной борьбе», - отметил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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