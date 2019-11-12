Президент Ильхам Алиев: Политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство

12 ноября 2019 21:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние годы были достигнуты большие успехи в области развития демократии, защиты прав человека. Я всегда говорил, что политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Что касается экономической сферы, считаю, что достигнутый Азербайджаном результат является рекордным показателем в мировом масштабе, за 15 лет – в 2003-2018 годах наша экономика выросла более, чем втрое. Все остальные показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился и на социальном обеспечении граждан. Таким образом, бедность в Азербайджане сократилась примерно с 50 до 5 процентов. На самом низком уровне находится внешний государственный долг, составляющий лишь 17 процентов валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем девятое место в мировом масштабе", - отметил Президент.

По его словам, реализованы крупные инфраструктурные проекты, уровень газификации в нашей стране сегодня составляет 96 процентов.

"Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан второго места в мировом масштабе по коэффициенту доступности электроэнергии. Это – высокое достижение. Строительство дорог – за 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог, в том числе магистральных, междугородних, проселочных. Успешно реализованы другие инфраструктурные проекты, в том числе связанные с социальной инфраструктурой, построено, реконструировано или отремонтировано более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. То есть, все достигнутые результаты можно перечислять часами", - отметил глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам
Политика 22:30
Президент Ильхам Алиев: Ваш долг – в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями
Политика 22:23
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы
Политика 22:10
Президент Ильхам Алиев: Наши экономические реформы, в том числе социальная сфера, окружены большим вниманием
Политика 22:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе
Политика 21:55
Президент Ильхам Алиев: В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития
Политика 21:41
Лента новостей
Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана
Другие страны 22:41
Президент Ильхам Алиев: Любой, кто будет очернять нашу политику, понесет наказание
Политика 22:41
Президент Ильхам Алиев: Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам
Политика 22:30
Трамп и Макрон провели телефонный разговор
Другие страны 22:28
Президент Ильхам Алиев: Ваш долг – в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями
Политика 22:23
Правительство Польши ушло в отставку на первом заседании Сейма нового созыва
Другие страны 22:22
Чехия до конца года купит 12 боевых вертолетов в США
Другие страны 22:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне
Политика 22:15
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы
Политика 22:10