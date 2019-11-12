Президент Ильхам Алиев: Политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство

БАКУ /Trend/ - В последние годы были достигнуты большие успехи в области развития демократии, защиты прав человека. Я всегда говорил, что политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Что касается экономической сферы, считаю, что достигнутый Азербайджаном результат является рекордным показателем в мировом масштабе, за 15 лет – в 2003-2018 годах наша экономика выросла более, чем втрое. Все остальные показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился и на социальном обеспечении граждан. Таким образом, бедность в Азербайджане сократилась примерно с 50 до 5 процентов. На самом низком уровне находится внешний государственный долг, составляющий лишь 17 процентов валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем девятое место в мировом масштабе", - отметил Президент.

По его словам, реализованы крупные инфраструктурные проекты, уровень газификации в нашей стране сегодня составляет 96 процентов.

"Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан второго места в мировом масштабе по коэффициенту доступности электроэнергии. Это – высокое достижение. Строительство дорог – за 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог, в том числе магистральных, междугородних, проселочных. Успешно реализованы другие инфраструктурные проекты, в том числе связанные с социальной инфраструктурой, построено, реконструировано или отремонтировано более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. То есть, все достигнутые результаты можно перечислять часами", - отметил глава государства.

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