Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в долгосрочном формате будет получать от транспортных проектов как большие политические, так и экономические дивиденды

12 ноября 2019 22:05 (UTC+04:00)

В последние годы были выполнены стоявшие перед нами все задачи в области энергетики и транспорта.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

По его словам, для выполнения данных задач были приложены огромные усилия.

"В крайне сложной геополитической обстановке были сданы в эксплуатацию нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Уже действует такой исторический проект, как TANAP, а до завершения реализации Южного газового коридора остается, можно сказать, год. Иншаллах, мы успешно завершим и этот проект", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в Азербайджане модернизируется транспортная инфраструктура.

"Хочу вернуться к последнему отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по эффективности железных дорог Азербайджан занимает 12-е место в мировом масштабе. По эффективности воздушного транспорта находится на 11-м месте. По качеству автомобильных дорог Азербайджан занимает 27-е место в мировом масштабе и первое в СНГ. То есть, функционирование транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад также в значительной степени зависело от нашей успешной политики, эти проекты уже стартовали. Азербайджан в долгосрочном формате будет получать от этих проектов как большие политические, так и экономические дивиденды", - сказал глава государства.

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