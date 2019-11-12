Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

По его словам, с одной стороны, опытные кадры более эффективно выстраивают свою работу, а с другой, - открывается большое поле деятельности для молодежи.

"Это естественно, так как в будущем нашей страной станет управлять сегодняшняя молодежь. Она должна набираться опыта, быть профессиональной и в то же время привязанной к Родине. Поэтому каждый из нас должен прививать молодежи чувства патриотизма с тем, чтобы она была привязанной к Родине и свободной от какого бы то ни было внешнего влияния, так как авторитет нашей страны растет, ее возможности расширяются", - сказал глава государства.

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