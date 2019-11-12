Президент Ильхам Алиев: Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам

12 ноября 2019 22:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Порой на какой-то личной почве против государственных чиновников выдвигаются необоснованные обвинения.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

По его словам, в особенности, в первых рядах в этом деле находятся антинациональные и совершенно жалкие, трусливые люди, именующие себя оппозицией, ведь они ничего не умеют.

"Они могут только проводить клеветнические кампании и пытаются помешать нашей работе. Но история и реальность свидетельствуют о том, что эта антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам. Сегодня они, используя лишь социальные сети, некоторые интернет-ресурсы, проводят клеветническую кампанию против государственных чиновников. Поэтому все сигналы, поступающие с мест, будут объективно рассмотрены, и ваша деятельность получит объективную оценку. Поэтому вам необходимо работать так, чтобы граждане были довольны, чтобы дела в возглавляемых вами городах и районах обстояли хорошо. Вы должны стараться, чтобы районы инвестировались, прилагать усилия для убеждения инвесторов. То есть, не следует ждать, что государство придет и что-то сделает, мы и без того делаем это. В настоящее время продолжается исполнение 4-й программы регионального развития. Уверен, что в предстоящие 4 года найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Однако, вам необходимо уделять внимание существующим в каждом районе проблемам, реагировать на них и стараться решить эти вопросы", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Ваш долг – в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями
Политика 22:23
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы
Политика 22:10
Президент Ильхам Алиев: Наши экономические реформы, в том числе социальная сфера, окружены большим вниманием
Политика 22:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе
Политика 21:55
Президент Ильхам Алиев: Политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство
Политика 21:49
Президент Ильхам Алиев: В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития
Политика 21:41
Лента новостей
Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана
Другие страны 22:41
Президент Ильхам Алиев: Любой, кто будет очернять нашу политику, понесет наказание
Политика 22:41
Трамп и Макрон провели телефонный разговор
Другие страны 22:28
Президент Ильхам Алиев: Ваш долг – в первую очередь, служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями
Политика 22:23
Правительство Польши ушло в отставку на первом заседании Сейма нового созыва
Другие страны 22:22
Чехия до конца года купит 12 боевых вертолетов в США
Другие страны 22:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне
Политика 22:15
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы
Политика 22:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в долгосрочном формате будет получать от транспортных проектов как большие политические, так и экономические дивиденды
Политика 22:05