Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил - депутат

13 ноября 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбала Мираламов.

Он отметил, что называющие себя оппозицией радикалы, которые 12 ноября пытались незаконно провели акцию в Баку, продемонстрировали поведение, направленное на нарушение стабильности и правопорядка, хотели создать гражданское противостояние, не добьются желаемого.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
XVIII саммит Движения неприсоединения принесет важные дивиденды Азербайджану
Политика 26 октября 09:37
Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на "пожертвования" – депутат
Политика 22 октября 13:26
ЦИК аннулировал депутатский мандат Рафаэля Джабраилова
Политика 2 октября 16:21
Выходец из Азербайджана во второй раз избран депутатом от крупнейшего района Санкт-Петербурга
Общество 10 сентября 12:36
Мирзаджан Халилов: Современная история Азербайджана связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева
Общество 14 июля 19:30
Азербайджан находится в центре внимания мира как пример успешного социального государства - депутат
Политика 21 июня 10:38
Лента новостей
Администрация Президента: Идея Азербайджана о мультикультурализме эффективно влияет на его внешнюю политику
Политика 10:24
"КТК-Казахстан" закупит электроприборы
Тендеры 10:22
В Риге пройдет «Медиа-конференция Восточного партнерства-2019: бизнес и устойчивое развитие»
Общество 10:19
Сегодня парламент Азербайджана продолжит обсуждение бюджета на 2020 г.
Политика 10:18
В Анкаре состоится турецко-кыргызский деловой форум – министерство
Турция 10:15
Иран и Италия подчеркнули важность сохранения двусторонних отношений
Политика 10:13
Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи
Китай 10:08
В сентябре товарооборот Турции с США сократился на более чем $80 млн (Эксклюзив)
Турция 10:05
Генеральный секретарь Совета Европы уверена, что Грузия с успехом будет возглавлять Комитет министров СЕ
Грузия 10:01