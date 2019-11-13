Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил - депутат

БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбала Мираламов.

Он отметил, что называющие себя оппозицией радикалы, которые 12 ноября пытались незаконно провели акцию в Баку, продемонстрировали поведение, направленное на нарушение стабильности и правопорядка, хотели создать гражданское противостояние, не добьются желаемого.

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