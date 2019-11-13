Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил – депутат (версия 2)

13 ноября 2019 11:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция хочет увеличить количество грантов, получаемых от антиазербайджанских сил, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбала Мираламов.

Он отметил, что называющие себя оппозицией радикалы, которые 12 ноября пытались незаконно провели акцию в Баку, продемонстрировали поведение, направленное на нарушение стабильности и правопорядка, хотели создать гражданское противостояние, не добьются желаемого.

Депутат отметил, что эта провокация еще раз доказала, что оппозиция состоит из элементов, не любящих свою Родину и свой народ. «Эта небольшая группа, не способная нарушить общественно-политическую стабильность в стране. Кажется у этих истерически выкрикивающих «лидеров» действительно проблемы с восприятием времени и места. Неужели никто из окружающих соратников не может объяснить, что в Азербайджане давно создано суверенное государство, существует свобода?», - сказал депутат.

Мираламов подчеркнул, что своими «шоу пикетов» оппозиция еще раз доказала, что она не имеет электората, беспомощна, слаба и обладает предательским мышлением.

По словам депутата, у Али Керимли, Арифа Гаджилы и их ограниченного окружения есть грязные интересы, которые они преследуют: «Ставшие инструментом в руках антиазербайджанских сил, недолюбливающих развитие Азербайджана и азербайджанский народ, эти люди активизировались, чтобы выпросить гранты. Обращаясь к этим деструктивным силам, хочу сказать, что эта страна уже не тот Азербайджан, который был в 1992 году, народ и силовые структуры государства не позволят антиазербайджанским силам реализовать свои грязные намерения. А преступники, призывающие людей к гражданскому противостоянию антиконституционными путями, ответят перед законом. Азербайджанский народ высоко оценивает реформы, проводимые в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, динамику развития, повышение благосостояния народа, который сплотился вокруг своего Президента, мобилизуясь в целях сохранения государства, суверенитета, стабильности и благополучия, и в целом - всего Азербайджана!», - подытожил Мираламов.

Напомним, что 12 ноября около 15:00, примерно 15 человек попытались провести несанкционированный пикет перед зданием Исполнительной власти города Баку. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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