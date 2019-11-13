Администрация Президента: Идея Азербайджана о мультикультурализме эффективно влияет на его внешнюю политику (версия 2)

13 ноября 2019 13:44 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Идея мультикультурализма, которая успешно осуществляется во внутренней политике Азербайджана, положительно влияет на его внешнюю политику, а конкретнее, повышает ее эффективность.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджанское государство проводит важную работу по сохранению и дальнейшему развитию ценностей толерантности, свойственных азербайджанскому народу:

«Неслучайно в стране мультикультурализм возведен в ранг государственной политики. В мире мало стран, где мультикультурализм на уровне государственной политики, но еще меньше тех, что успешно проводят такая политику».

Наджафов добавил, что Азербайджан одна из стран, успешно проводящих политику мультикультурализма: « Культурно-этническое разнообразие в республике успешно регулируется политикой мультикультурализма. Главным показателем этого является отсутствие противостояний на религиозной и этнической почве».

Завотделом отметил, что именно благодаря этой особенности Азербайджан считается одним из центров мультикультурализма современности.

По его словам, сегодня успешное проведение политики мультикультурализма в стране связано с именем Президента Ильхама Алиева.

Развивая политику мультикультурализма в новых исторических условиях, Президент Ильхам Алиев сделал ее частью внешней и внутренней политики страны.

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