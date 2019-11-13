Парламент Азербайджана принял бюджет на 2020 г. в первом чтении

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана принял бюджет на 2020 год в первом чтении, сообщает в средуTrend

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются на уровне 24 миллиарда 134,5 миллиона манатов (рост на 4,2% по сравнению с показателем 2019 года), расходы - 26 миллиарда 913,7 миллиона манатов (рост на 6,8%)

Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 2 миллиарда 779,2 миллиона манатов или 3,3% ВВП.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в 55 долларов за баррель (на 2019 год - 60 долларов за баррель).

В структуре доходов 13 миллиарда 530 миллиона манатов или 56% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 миллиарда 604,5 миллиона манатов (43,9%) - от ненефтяного сектора. По сравнению с 2019 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора запланирован на 12%.

Поступления по линии минналогов предусмотрены в размере 7 миллиарда 875 миллиона манатов (рост по сравнению с 2019 годом на 7,6%) или 32,6% всех бюджетных доходов, по линии Госкомтаможни - 4 миллиарда манатов (рост на 8%) или 16,6% доходов.

Трансферты в госбюджет из Госнефтефонда на 2020 год предусмотрены в размере 11 миллиарда 350 миллиона манатов (спад на 0,1% по сравнению с показателем на 2019 года) или 47% всех бюджетных доходов.

Кроме того, по прогнозам, 3,5% доходов в госбюджет обеспечат внебюджетные доходы бюджетных организаций, еще 0,3% - прочие доходы.

В структуре расходов 10 миллиарда 373,7 миллиона манатов (рост на 33,5%) планируется направить на социальные цели, что составляет 38,5% расходов госбюджета.

На текущие расходы госбюджета в 2020 году придется 17 миллиарда 275,9 миллиона манатов (64,2% расходов госбюджета), капитальные - 7 миллиарда 809,6 миллиона манатов (29% расходов).

Расходы на обслуживание госдолга составят 1 миллиард 828,2 миллиона манатов или 6,8% расходов госбюджета. В сравнении с 2019 годом расходы на обслуживание госдолга сократятся на 21,7%.

Во втором чтении проект будет рассмотрен в парламенте 26 ноября.

Отметим, что в повестке дня сегодняшнего заседания парламента 11 вопросов, включая законопроекты по прожиточному минимуму, уровню критерия нуждаемости на 2020 год, бюджету Государственного фонда социальной защиты, Фонда страхования от безработицы на 2020 год, сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на следующий год и другие законопроекты.

Обсуждения бюджета в парламенте начались вчера, были проведены сегодня и продолжатся завтра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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