Администрация Президента: Есть серьезная необходимость в организации таких международных платформ как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров

БАКУ /Trend/ - Есть серьезная необходимость в организации таких международных платформ как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Trend.

Завотделом сказал, что I Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, прошедший в 2010 году, наглядно показал, что есть серьезная необходимость в организации таких международных платформ во имя мира и спокойствия на земле.

Напомнив, что 14-15 ноября в Азербайджане в рамках «Бакинского процесса» пройдет очередное мероприятие - II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, Наджафов отметил, что I Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, проведенный по инициативе Азербайджана, был необходимостью, продиктованной временем: «Совместное обсуждение сложных религиозно-этнических процессов, протекающих в отдельных регионах, современных вызовов глобализирующегося мира с участием влиятельных религиозных общественных деятелей и сегодня сохраняет свою актуальность. Поэтому распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия со дня рождения шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде было принято решение о проведении 14-15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В саммите ожидается участие порядка 500 гостей из 56 стран мира. Среди высокопоставленных участников религиозные деятели различных конфессий, в том числе, представители государств и парламентов стран, ученые, а также руководители авторитетных международных организаций».

Завотделом Администрации Президента добавил, что все прогрессивные круги мира уже признают, что I Бакинский саммит мировых религиозных лидеров вносит весомый вклад в развитие диалога между цивилизациями, в дело расширения сотрудничества между различными религиями и конфессиями, создания среды взаимного доверия.

По его словам, чтобы глубже осознать глобальную значимость этого саммита обязательно следует проанализировать роль религии в судьбе человечества в прошлом и современности: «Историю человечества невозможно представить без религии. Если проследить за трудным, полным противоречий путем исторического развития, которое прошло человечество, то можно увидеть, что ни в одном столетии, никогда не было общества без религии».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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