Администрация Президента: Идея Азербайджана о мультикультурализме эффективно влияет на его внешнюю политику (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Идея мультикультурализма, которая успешно осуществляется во внутренней политике Азербайджана, положительно влияет на его внешнюю политику, а конкретнее, повышает ее эффективность.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджанское государство проводит важную работу по сохранению и дальнейшему развитию ценностей толерантности, свойственных азербайджанскому народу:

«Неслучайно в стране мультикультурализм возведен в ранг государственной политики. В мире мало стран, где мультикультурализм на уровне государственной политики, но еще меньше тех, что успешно проводят такая политику».

Наджафов добавил, что Азербайджан одна из стран, успешно проводящих политику мультикультурализма: « Культурно-этническое разнообразие в республике успешно регулируется политикой мультикультурализма. Главным показателем этого является отсутствие противостояний на религиозной и этнической почве».

Завотделом отметил, что именно благодаря этой особенности Азербайджан считается одним из центров мультикультурализма современности.

По его словам, сегодня успешное проведение политики мультикультурализма в стране связано с именем Президента Ильхама Алиева.

Развивая политику мультикультурализма в новых исторических условиях, Президент Ильхам Алиев сделал ее частью внешней и внутренней политики страны: «Являясь частью внутренней политики Азербайджана, мультикультурализм способствует регулированию на высоком уровне отношений государства и религии, сохранению культурных ценностей этнических групп и малочисленных народов, проживающих в республике, усилению интеграционных процессов в обществе. Стабильность внутри страны создает плодотворную почву для того, чтобы внешняя политика была мирной и соответствующей принципам международного права. И наоборот — нестабильная, кризисная ситуация внутри страны приводит к проявлению агрессивности государства во внешней политике, непризнанию им норм международного права. Если учесть определяющую роль внутренней политики в отношении внешней политики, то получается, что мультикультурализм положительно влияет на внешнюю политику, в результате чего страна достигает больших успехов на международной арене. Если политика мультикультурализма в стране способствует сохранению этнического, расового, религиозного и культурного разнообразия в обществе, ценностей, составляющих их основу, то эта политика в межгосударственных отношениях, независимо от религиозной, этнической, расовой и культурной принадлежности, создает благоприятные условия для развития всесторонних связей Азербайджана со всеми странами. Это, в свою очередь, вклад в межкультурный диалог и диалог между цивилизациями в мировом масштабе».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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