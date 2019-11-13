Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Евлаха

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по осуществлению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азерсу» выделяются пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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