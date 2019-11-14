Президент Ильхам Алиев принял председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азебайджана Ильхам Алиев принял председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев, коснувшись работы, проделанной в последние годы на железных дорогах Азербайджана, и предстоящих задач, сказал:

- В последние годы в железнодорожную инфраструктуру вкладываются крупные инвестиции. За счет данных инвестиций эта инфраструктура получила значительное развитие. Неслучайно, в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан находится на 34-м месте в мировом масштабе по уровню и качеству железных дорог. Это – достаточно высокий показатель, отражение проделанной в последние годы работы. Должен также добавить, что по уровню транспортной инфраструктуры мы занимаем 31-е место в мире. То есть, вся транспортная инфраструктура в Азербайджане обновляется, модернизируется. В минувшем году был сдан в эксплуатацию новый торговый порт, в 2017 году – историческая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, модернизируются внутренние железные дороги. Словом, наше высокое место в Давосском отчете отражает реальность. Однако параллельно нам необходимо в дальнейшем уделять больше внимания этой сфере, так как успешное развитие нашей страны зависит в том числе от транспортной инфраструктуры.

Сегодня Азербайджан оказывает свои услуги как надежная транзитная страна. Согласно общему мнению, - это отражено и в отчетах международных организаций, - Азербайджан превратился в очень надежную и важную транзитную страну. Я неоднократно говорил о том, что каждая страна для развития своего транспортного потенциала, в первую очередь, должна поддерживать добрые отношения с соседними странами, сегодня – это реальность. Только за последние несколько месяцев я встретился с руководителями четырех соседних стран – Президентом России, Президентом Турции, Президентом Ирана и премьер-министром Грузии. В ходе этих встреч было уделено достаточно времени также нашему сотрудничеству в транспортной сфере. Словом, в дальнейшем наш транзитный потенциал еще больше будет служить развитию ненефтяного сектора. Роль транспортного сектора в увеличении доли ненефтяного сектора в валовом внутреннем продукте повышается и сегодня. В настоящее время мы шире используем возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в минувшем году было транспортировано около 300 тысяч тонн грузов. Главное, мы уже не довольствуемся грузами, поступающими лишь из азиатских стран, активно сотрудничаем и на европейском пространстве, использование некоторыми европейскими странами этой дороги стало уже реальностью. Мы уже приступили к приему контейнерных поездов из Китая. Функционирует коридор Китай-Казахстан-Азербайджан-Европа. Кроме того, в последнее время перевозятся грузы в направлении Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Нам удалось соединить железную дорогу Ляпис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Это создает большие возможности. В ходе моих встреч с президентами республик Средней Азии был проведен достаточно широкий обмен мнениями о железнодорожных перевозках. В настоящее время мы обсуждаем возможности использования Узбекистаном и Таджикистаном нашего коридора, уверен, что в этом направлении также будут достигнуты успехи.

То есть, хочу сказать, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, некогда начатая по инициативе Азербайджана и реализованная при нашей крупной финансовой поддержке, представляет очень важное значение. Я и прежде, когда мы закладывали фундамент железной дороги, говорил, что данный проект перекраивает транспортную карту мира, что он превратит Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, в международный транспортный центр. Одновременно, мы уделяли большое внимание транспортному коридору Север-Юг. На территории Азербайджана все работы завершились. В том числе уже 2 года как окончилось строительство железной дороги, ведущей до границы с Ираном. В том числе построен железнодорожной мост. В настоящее время коридор Север-Юг функционирует. В 2018 году объем грузов, перевезенных по этому коридору, вырос в 8 раз, а за 9 месяцев нынешнего года – еще на 70 процентов. То есть, есть большой потенциал, одновременно функционирует транспортный коридор Север-Запад. Грузы, идущие из России, а также Ирана, перевозятся в западном направлении через территорию Азербайджана. Участниками транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад являются многие страны. Но Азербайджан – единственная среди них страна, участвующая в обоих проектах и внесшая ценный вклад в их реализацию. Это принесет нам в дальнейшем как политические, так и экономические дивиденды, уже приносит. Сотрудничество в области железнодорожного транспорта еще больше сближает страны, укрепляет безопасность, развивает ситуацию в регионе в более позитивном направлении и приносит каждой стране большие экономические дивиденды.

Одновременно, по моему указанию предпринимаются шаги в направлении строительства и модернизации внутригосударственных железных дорог, в том числе осуществляется строительство Бакинской пригородной, железной дороги. Эта дорога соединит бакинские поселки с центром города. Кроме того, продолжается проект прокладки железной дороги в город Габала – один из наших туристических центров. В советское время в Габалу не прокладывалась железная дорога, не было необходимости в этом, но сегодня в этом есть большая необходимость. Когда я выдвинул данную инициативу, некоторые думали, что в этом нет необходимости. Однако во время недавней поездки в Габалу мне сообщили, что за 9 месяцев этого года город посетили 150 тысяч туристов. Речь идет только о туристах, остановившихся в отелях. Если учесть туристов, остающихся в домах, арендованных в индивидуальном порядке, то это будет еще 150 тысяч. То есть, за 9 месяцев Габалу посетили 300 тысяч туристов. В Габалу ведет одна дорога – Шамаха-Габала. По моему указанию, она также будет реконструирована. Конечно, эта дорога не сможет обеспечить растущий туристический график. Поэтому прокладка железной дороги из Ляки в Габалу представляет особое значение.

Кроме того, хотя функционирует транспортный коридор Север-Юг, тем не менее, состояние железных дорог Баку-Ялама и Алят-Астара не может устроить нас, так как в свое время ремонтных работ там не проводилось. Дороги должны быть полностью реконструированы, с тем, чтобы скорость поездов возросла. В настоящее время поезда идут со скоростью примерно 40, максимум 50 километров в час. Это не позволяет перевозить крупные грузы и оказывать пассажирам качественные услуги. Поэтому наша цель заключается в модернизации железнодорожного участка коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы должны сделать так, чтобы поезда могли ходить со скоростью как минимум 140 километров в час. Уже начался процесс модернизации железных дорог Баку-Ялама и Алят-Астара.

Поэтому я пригласил вас, с тем, чтобы вы проинформировали о проделанной работе. Какая работа будет проделана до конца нынешнего года, а главное, какая работа нас ожидает в следующем году, так как в инвестиционной программе на следующий год необходимо предусмотреть строительство железных дорог. Доложите.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал:

- Благодарю, уважаемый господин Президент. Конечно, эту работу трудно переоценить. В нашей стране проложено более 15 тысяч километров дорог, построены мосты, аэропорты, в том числе на железных дорогах Азербайджана словно произошла революция, внесено обновление. Все это благодаря Вашей поддержке и особой заботе.

Позвольте вначале проинформировать о Бакинской кольцевой железной дороге. Эта дорога, существовавшая прежде под названием "электричка", много лет не функционировала. В последние 25 лет просто было 5-10 электропоездов, проработавших более 40 лет и исчерпавших срок эксплуатации.

По Вашему указанию мы вновь приступили к строительству этой дороги. Ее общая протяженность вместе с подъездными путями составляет около 200 километров. Уже много лет как дорожное полотно вышло из строя. По Вашему указанию мы для удобства людей перевели все дорожные развязки от одинаковых уровней к различным уровням. Ее можно назвать Абшеронской кольцевой железной дорогой, так как эта железная дорога соединяет весь Абшерон, включая город Хырдалан. Здесь выполнено 80 процентов работ по железной дороге и 70 процентов работ по электричеству, связи и указателям, построено 11 новых современных станций. Через дорогу построено 18 пешеходных переходов и 6 автомобильных переездов. Мы убрали находившиеся вдоль всего пути сточные воды.

Первая часть, то есть дорога, составляющая Абшеронский круг – дорога, выезжающая из Баку, Баладжары, Хырдалан, Сумгайыт, а оттуда – Новханы, Фатмаи, Мухаммеди, Забрат-1, Забрат-2, Забрат-3, Сабунчи, Бакиханов, "Кероглу" и, наконец, Баку, завершится до конца года.

Президент Ильхам Алиев: До конца года, хорошо.

Джавид Гурбанов: В настоящее время по железной дороге Баку-Сумгайыт ежедневно перевозится 12 тысяч пассажиров. Считаем, по окончании строительства мы сможем перевозить примерно 25-30 тысяч пассажиров.

Президент Ильхам Алиев: Это более удобный вид транспорта. Кроме того, граждане смогут быстрее добраться до пункта назначения, до работы, так как сегодня на автомобильных дорогах много пробок. Правда, проложены многочисленные дороги, построены новые мосты, новые дорожные развязки, тем не менее, в часы пик наблюдаются пробки. Поэтому эта дорога принесет людям удобства, а также снизит нагрузку на автодорогу. Так что до конца года все намеченные проекты должны завершиться, эта работа будет продолжаться и в следующем году.

Что вы можете сказать о работе железной дороги Баку-Сумгайыт, ее значении? Какое количество пассажиров в целом перевозится по этой дороге?

Джавид Гурбанов: По этой дороге ежедневно перевозится уже 12 тысяч пассажиров.

Президент Ильхам Алиев: 12 тысяч?

Джавид Гурбанов: Да, 12 тысяч. Но после ее открытия, когда будут соединены дороги, ведущие с этой стороны в Сумгайыт, а также проложенные с противоположной стороны, когда будет отрегулировано движение автобусов, эта цифра составит 25-30 тысяч. А это, наверное, сократит работу, по меньшей мере, 300-500 автобусов. Это – экологически чистые, а также высокоскоростные поезда хорошего уровня, в них предусмотрены все удобства, к тому же время сократилось в два-три раза.

Президент Ильхам Алиев: Да, я проехал по этой дороге, очень удобно.

Джавид Гурбанов: Мы также хотим увеличить скорость до 140.

Президент Ильхам Алиев: Приобретены также современные вагоны "Stadler", они функционируют.

Джавид Гурбанов: Да, все работают.

Президент Ильхам Алиев: А как работает железная дорога Баку-Гянджа? Во время последней поездки в Гянджу я обещал гянджинцам, что дорога будет функционировать, она уже действует. Мы планируем обеспечить работу данных вагонов от Гянджи до границы с Грузией, чтобы этим могли воспользоваться граждане, проживающие в приграничных районах.

Джавид Гурбанов: В настоящее время ежедневно один поезд отбывает, один прибывает.

Президент Ильхам Алиев: Сколько времени находится в пути?

Джавид Гурбанов: Четыре часа, господин Президент. Но это не устраивает нас. Инфраструктура нашей дороги позволяет, как Вы сказали, повысить скорость до 140. Это означает, что мы можем добраться до Гянджи за 3 часа.

Президент Ильхам Алиев: За три часа?

Джавид Гурбанов: Да.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно.

Джавид Гурбанов: После Вашего поручения мы вновь занялись этим вопросом. Сегодня полностью завершились работы на дороге, ведущей из Гянджи в Агстафу. Там было около 112 путепроводов, из них 67 мы уже завершили. Мы рассчитываем обеспечить поездку до Агстафы за четыре с половиной часа. А до Гянджи - не позднее трех с половиной часов. Таким образом, по Вашему указанию будут полностью обеспечены одобрение, удобство пассажиров.

Президент Ильхам Алиев: Отныне граждане будут ездить по железной дороге, так как это удобно, безопасно, к тому же выгодно с точки зрения расстояния и времени. А на какой стадии находится строительство дороги Ляки-Габала?

Джавид Гурбанов: Строительство дороги Ляки-Габала продолжается. Протяженность дороги 46 километров.

Президент Ильхам Алиев: Но пока идут земляные работы?

Джавид Гурбанов: Да, мы ведем земляные работы, уже уложили 11 километров путей. Искусственных сооружений – 100. Мы уже разместили все 100, мосты, опорные сваи и пр. Работа продолжается.

Президент Ильхам Алиев: Когда будет готово?

Джавид Гурбанов: По нашим расчетам, к середине следующего года, примерно к августу-сентябрю, она уже будет готова к эксплуатации.

Президент Ильхам Алиев: Постарайтесь сдать в эксплуатацию до летнего сезона, так как в летние месяцы в эти регионы выезжает больше граждан. Поэтому постарайтесь завершить до летнего сезона.

Джавид Гурбанов: Непременно, господин Президент. 60 процентов наших железных дорог были электрифицированы во времена советского союза. Они находятся как в Загатала-Габалинской, так и в Астаринской зоне. После Вашего поручения мы заказали для этих дорог 2-3 дизельных поезда. Прибывают еще два наших новых поезда. Для испытания этих поездов, которые будут работать в Габалу, они будут выпущены на Гянджинскую железную дорогу.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. А какая работа ведется на железной дороге Алят-Астара?

Джавид Гурбанов: Что касается дороги Алят-Астара, Вы в то время дали указание проложить эту дорогу в отдалении, с тем, чтобы сохранить красоту города Лянкяран, его близость к морю, экологию. Сегодня мы занимаемся этой дорогой. Проделана вся проектировочная работа. Как Вы сказали, уже построен 17-километровый участок дороги Астара-Астара. Возведен мост, а на той стороне - наш крупный терминал. Сегодня он функционирует. До конца года мы построим еще 7-8 дорог. После прокладки автомобильных дорог там придется построить автомобильный терминал. Видимо, он будет построен там на нашей территории. Повысились перевозки по железной дороге, сегодня к этому проявляют большой интерес.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы непременно должны реконструировать эту дорогу. Во-первых, существующая дорога не может справиться с возрастающими грузоперевозками. Это факт, да и скорость – крайне низкая. Дорога идет вдоль моря, она опасна, а также неэффективна с точки зрения времени. С другой стороны, Лянкяран является сегодня районом, обладающим большим туристическим потенциалом. В последние годы там построены отели, зоны отдыха. Мы реконструировали автодорогу Баку-Лянкяран. Эта дорога, можно сказать, не въезжает ни в один город и примерно на 60-70 километров короче. Поэтому вполне комфортно ездят по ней. Так что перенос этой железной дороги от берега в другом направлении, конечно, представляет большое значение. Таким образом, береговая зона Лянкярана также будет открыта для туризма, предприниматели, инвесторы будут приезжать и строить там отели, так как там прекрасная береговая зона, и нам необходимо использовать это.

Кроме того, по моему поручению, в настоящее время идут работы на дороге Баку-Ялама. Нам необходимо ускорить строительство и этой дороги, в первую очередь, для транспортного коридора Север-Юг. Одновременно, необходимо проложить железную дорогу в другую нашу курортную зону – Гусарский район. Она даже в советское время не была построена. Я дал указание, чтобы эти вопросы также нашли решение. Какая работа проделана в данном направлении?

Джавид Гурбанов: Господин Президент, протяженность дороги в направлении Баладжары-Ялама – 348 километров. Всемирный банк, Французское агентство развития уже определили бюджет. Мы работали совместно с Министерством финансов, Министерством экономики. Кредиты уже завершились. Мы приступим к строительству дороги, наверное, в декабре или январе. Это – для одного участка дороги. Остальная часть по Вашему поручению выделена из бюджета. Там уже построено 5 новых крупных подстанций. Мы проделали работы, связанные с электричеством, линиями связи, прокладываем также фибер-оптические кабели. Строительные работы начнутся в следующем году и продлятся примерно два года.

Президент Ильхам Алиев: Да, этой дороге также следует уделить большое внимание. Таким образом, мы в значительной степени повысим эффективность транспортного коридора Север-Юг.

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