В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

14 ноября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе оперативных учений войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена на резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Согласно замыслу оперативных учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 ноября начались оперативные учения в азербайджанской армии.

Основной целью учений, которые проводятся в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и оптоволоконной линий связи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В ходе оперативных учений осуществлена передислокация войск азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
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