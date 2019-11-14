Азербайджан с точки зрения мультикультурализма и толерантности является примером для стран мира — Протоиерей Константин (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - II Саммит мировых религиозных лидеров в Баку имеет огромное значение в мировой религии.

Об это сказал Trend пресс-секретарь Бакинской епархии Русской православной церкви Протоиерей Константин Поминов.

Священнослужитель отметил, что Саммит приурочен к 70-ти летию главы Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде.

"Первый саммит религиозных лидеров прошел в 2010 году, и если обратить внимание, то можно увидеть, что за эти годы не было ни одного серьезного межрелигиозного конфликта, не было ни одного межрелигиозного столкновения и войн. И проходящий сейчас в Баку саммит тоже служит тому, чтобы различные религиозные деятели все же более вдумчиво подходили к решению межнациональных и межрелигиозных проблем", - сказал он.

По словам протоиерея, Аллахшукюр Пашазаде сыграл важную роль в период становления независимой Азербайджанской Республики:

"Он сделал все, чтобы в Азербайджане не было ни национальных, ни религиозных конфликтов. И сегодня в Азербайджане представители различных религий тесно сотрудничают между собой. Мы действительно сотрудничаем как с мусульманами, иудеями, так и с другими христианскими концессиями".

Пресс-секретарь Бакинской епархии отметил, что в Азербайджане нет таких проблем, какие сегодня наблюдаются в мире:

"Я думаю, что Азербайджан может служить примером для многих, в том числе западных стран в, которых, постоянно вспыхивают межнациональные межрелигиозные конфликты. Азербайджан в плане мультикультурализма и толерантности является примером для стран мира. И наш национальный лидер Гейдар Алиев как-то сказал, что "богатство Азербайджана не в ресурсах, богатство Азербайджана в его многонациональности". И вот, этот курс на мультикультурализм и толерантность, начало которому положил великий лидер Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Это пример достойный подражания для всех мировых правительств и религиозных деятелей".

По словам священнослужителя, в Азербайджане так сложилось исторически, что и христиане и мусульмане на протяжении многих веков проживали вместе:



«И я не думаю, что что-то изменилось. Теплые отношения, которые складывались веками, остались, возможно приобрели более современные черты и общение идет не только на религиозном уровне, но и на бытовом. Например я в доме один православный , и всегда на Новруз Байрам меня соседи угощают. Я в свою очередь, на Пасху всех угощаю. То есть традиция общения, традиция любви в Азербайджане существуют издревле. В Азербайджане соседи порой бывают ближе, чем родственники, несмотря на религию и национальность. У нас в доме живут и азербайджанцы, и грузины, и лезгины, русские, украинцы, другими словами мы как одно целое. К тому же Конституция Азербайджана написана не только для мусульман. Она для граждан Азербайджана и не важно какой национальности. Мы единый народ и не представляем себя разделенными. Мы делим между собой и радости и горести. И все проблемы лежат на наших плечах, на плечах жителей Азербайджана. И мы желаем всем вместе сотрудничать и дальше, чтобы Азербайджан процветал не только экономически, но и духовно, и культурно. Я думаю, что за эти века отношения стали искреннее и теплее.

Несмотря на то, что мир не стоит на месте технологии и наука развиваются, но сложившееся веками отношения доброжелательств, понимания и взаимопомощи в Азербайджане остались».



В заключении протоиерей Константин добавил, что Азербайджан всегда был перекрестком путей с севера на юг и с востока на запад, и здесь всегда проживало много национальностей, много религиозных образований и поэтому так сложилось, что никогда никто никого не обижал и не притеснял, и не возникало никаких межрелигиозных и межнациональных конфликтов внутри нашей страны.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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