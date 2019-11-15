«Эмиграционный бизнес» оппозиции разоблачен – азербайджанский депутат

15 ноября 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Арест нескольких членов партии Мусават, обвиняемых в том, что они занимались «бизнесом» эмигрантов в Германии, пятно для Азербайджана, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Гулиев отметил, очень стыдно, что азербайджанцы занимались там такими незаконными делами: «Азербайджанские власти, правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), азербайджанская интеллигенция старается проводить работу, направленную на укрепление имиджа государства на международной арене, представлять народ как культурную, цивилизованную нацию, уважающую демократические права. Однако то, что некоторые граждане Азербайджана от радикальной оппозиции занимаются незаконной деятельностью в Европе, безусловно, создает негативное мнение обо всем народе."

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Этой ночью из Германии в Баку отправлены 140 эмигрантов
Политика 09:20
МИД Азербайджана прокомментировал задержание азербайджанских оппозиционеров в Германии
Политика 14 ноября 21:00
Активисты оппозиционных партий продолжают критиковать в соцсетях руководство "Мусават"
Политика 14 ноября 20:08
В Европе прогорел «эмиграционный» бизнес радикальной оппозиции
Политика 14 ноября 18:54
Если будет разоблачена сеть «эмигрантского бизнеса» оппозиции, то юридическую ответственность разделят многие
Политика 14 ноября 18:41
"Мусаватисты" и "Реалисты" обменялись оскорблениями по поводу "эмигрантского бизнеса"
Политика 14 ноября 18:01
Лента новостей
Государства СНГ провели в Ашхабаде консультации по поводу борьбы с терроризмом
Бизнес 10:49
Цены на нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 10:42
Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ ведется высокими темпами
Энергетика 10:41
Задохнувшиеся от дыма при пожаре в Баку отпущены на амбулаторное лечение
Происшествия 10:33
Преимущества проекта Транскаспийского газопровода для Европы очевидны – эксперт
Энергетика 10:25
Министр обороны США призвал Южную Корею увеличить расходы на совместную оборону
США 10:18
В сентябре Турцию посетили свыше 40 тыс. туристов из Казахстана
Турция 10:17
Туркменистан закупит контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:07
В Узбекистане увеличили приток газа на одной из скважин месторождения Жанубий Тандирча
Энергетика 09:57