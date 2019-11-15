«Эмиграционный бизнес» оппозиции разоблачен – азербайджанский депутат

БАКУ/Trend/ - Арест нескольких членов партии Мусават, обвиняемых в том, что они занимались «бизнесом» эмигрантов в Германии, пятно для Азербайджана, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Гулиев отметил, очень стыдно, что азербайджанцы занимались там такими незаконными делами: «Азербайджанские власти, правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), азербайджанская интеллигенция старается проводить работу, направленную на укрепление имиджа государства на международной арене, представлять народ как культурную, цивилизованную нацию, уважающую демократические права. Однако то, что некоторые граждане Азербайджана от радикальной оппозиции занимаются незаконной деятельностью в Европе, безусловно, создает негативное мнение обо всем народе."

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