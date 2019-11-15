После прекращения оккупации в Карабахе будет восстановлена толерантная среда - Турал Гянджалиев

15 ноября 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках визита в США была принята директором Музея толерантности Лос-Анджелеса Либ Гефт. Об этом в пятницу сказал Trend председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

"Без сомнений, после устранения армянской оккупации в Карабахе вновь будет восстановлена толерантная среда", - сказал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • После прекращения оккупации в Карабахе будет восстановлена толерантная среда - Турал Гянджалиев
  • После прекращения оккупации в Карабахе будет восстановлена толерантная среда - Турал Гянджалиев
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