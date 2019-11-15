Президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей северокавказских республик Российской федерации.

Поприветствовав членов делегации, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

- Еще раз хочу сказать «Добро пожаловать», рад вас снова видеть.

Я очень рад, что религиозные лидеры республик Северного Кавказа частые гости в Азербайджане. Мы уже много лет встречаемся, беседуем, обсуждаем важные вопросы, связанные с межрелигиозным диалогом, связанные с вопросами образования, вопросами взаимодействия религиозных лидеров Кавказа. Считаю, что наши встречи и обмен мнениями имеют очень важное значение для укрепления мира, безопасности и сотрудничества на Кавказе. И, конечно же, наши встречи и тесное взаимодействие являются важным фактором российско-азербайджанских отношений, которые развиваются очень успешно, и давно уже вышли на уровень стратегического партнерства.

Мои многочисленные встречи с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным играют очень важную роль в деле дальнейшего укрепления наших дружественных, добрососедских связей. В прошлом месяце по приглашению Президента России я участвовал в работе Дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи и также в рамках визита была встреча с Президентом России. Мы еще раз прошлись по очень широкой повестке дня наших отношений и увидели еще раз поступательное развитие наших связей по всем направлениям.

И, конечно же, вопросы взаимодействия на Кавказе, вопросы сотрудничества и межрелигиозного диалога важны и для России, и для Азербайджана. Всем хорошо известно, что азербайджанский народ с народами Северного Кавказа связывает многовековая история дружбы, сотрудничества и братства. Мы просто продолжаем традиции наших отцов, дедов, укрепляем наши отношения, тем самым вносим очень большой вклад в дело укрепления безопасности, стабильности и развития на Кавказе. Кавказ, как мы много раз говорили, это единый организм, это место, где веками проживают коренные народы, которые созидают, творят, создают архитектурные памятники и уверенно смотрят в будущее. Конечно, российско-азербайджанские отношения для дальнейшего укрепления безопасности и развития сотрудничества на Кавказе играют, считаю, решающую роль. Рад, что вы принимаете участие в саммите. Саммит также является событием глобального масштаба. Я считаю, что такого рода событие и с таким представительским уровнем – это уникальное событие на мировой арене. И, конечно же, участие Его святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его очень мудрые слова, которые вчера прозвучали, придают особое значение этому мероприятию. Но и должен отметить, что делегация России самая большая делегация из около 70 стран. Конечно, было приятно вчера видеть за столом саммита наших братьев, религиозных лидеров Северного Кавказа, людей, которые имеют огромный авторитет у себя в республиках, в целом, на Кавказе и в Азербайджане. Вас хорошо знают, уважают и мы благодарны вам за вашу деятельность. Ваше слово отзывается в душах представителей ваших народов и вы призываете к развитию, к стабильности, к миру и безопасности. Это все мы в Азербайджане очень высоко ценим.

Конечно же, ваше отношение с нашим уважаемым шейхом Аллахшукюром Пашазаде – это важнейший фактор нашего сотрудничества. Вчера мы видели в торжественной обстановке уважаемому шейху были вручены высокие награды многих стран, самый высокий орден Азербайджана – орден «Гейдара Алиева», ордена других государств. Это подчеркивает его авторитет не только в нашем регионе, но и в мире. Наш уважаемый шейх – это наше большое достояние. Это религиозный лидер мирового уровня. Всегда, когда мы с ним общаемся, в том числе и вчера, мы говорим и о вас, и о ваших отношениях. Как хорошо, что сложился такой формат отношений. Конечно же, я хотел бы в такой день выполнить очень важную миссию. Моим Указом несколько месяцев назад Исмаил Алиевич Бердиев был награжден высоким орденом Азербайджана, заслуженным орденом – орденом «Дружбы», который вручается иностранным представителям, которые своей деятельностью вносят вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Поэтому хотел бы сегодня как раз начать нашу встречу с того, чтобы вручить вам эту большую награду.

Президент Ильхам Алиев вручил орден «Дружбы» председателю Координационного центра муфтиев Северного Кавказа, муфтию Карачаево-Черкесии Российской Федерации Исмаилу Бердиеву.

Муфтий Исмаил БЕРДИЕВ сказал:

- Спасибо Вам большое, Ильхам Гейдарович. Мы здесь уже как у себя на Родине. Это благодаря Вам, благодаря шейх уль-исламу. Это награда – это не лично мне, это всем нам. Мы это все прекрасно понимаем. Но то, что мы делаем, стараемся, тоже благодаря шейх уль-исламу. Он наш аксакал, он наш учитель. Он постоянно нам говорит, что делать, как делать. Хотя нам по 65 лет, это немало, но он все равно до сих пор нас обучает. Это все благодаря той мудрости, которая у него есть.

То, что Ваш отец делал здесь в Азербайджане – эти плоды мы видим здесь в вашем лице. Огромное Вам спасибо. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, то видим, какие изменения в Азербайджане, какая красота везде, за границей такого нет. Это все благодаря Вам. А я ведь видел Баку и в советские времена, и во время Эльчибея. Это совсем другое дело. То, что Вы делаете, это Вы делаете для народа Азербайджана. Вам огромное спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Муфтий Исмаил Бердиев: Я никогда не забываю, мне рассказали, что, когда перед Каабой, перед Черным камнем, когда мы все стояли, отец Вам сказал: «Плохо только, что матери нету». Почему он это сказал? Когда у человека на душе хорошо, светло, он хочет, чтобы его родные были вместе. Он поэтому сказал. Иншаллах, он будет в раю за то, что он сделал для Азербайджана. Мы же все им гордились. В советские времена, в Политбюро СССР есть мусульманин, мы им гордились. Вы продолжаете его путь. Дай Аллах Вам силы и здоровья, чтобы продолжить это.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое за добрые слова. Вы очень правильно отметили, сегодняшний Азербайджан – это результат героической деятельности Гейдара Алиева, который во все времена прилагал огромные усилия для развития Азербайджана. В советское время, когда он возглавил Азербайджан в 1969 году, он был молодым человеком, ему было 46 лет. С самого последнего места Азербайджана по развитию в СССР он вывел на самые передовые. Тогда всего две республики, помимо Российской Федерации, ну Российская Федерация, она чисто условно была союзной республикой, это было образующее государство и республика, то есть только две - Азербайджан и Беларусь больше давали в общесоюзную казну, чем получали. Все остальные были на дотациях. За годы руководства Гейдара Алиевича Азербайджан вышел по всем показателям на самые высокие места. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в электронике, и в инфраструктуре, и в развитии регионов. Неслучайно, когда наш народ столкнулся с большими трудностями, трагедией, первый к кому обратились люди – был Гейдар Алиев. Пригласив его в 1993 году возглавить Азербайджан, по существу, наш народ и он спасли нас от катастрофы. Я говорил сегодня, вчера и до этого на наших мероприятиях, что его дружба с уважаемым шейхом – это не только их личные отношения, они друг друга знали давно, еще, когда уважаемый шейх тоже в молодом возрасте возглавил Управление мусульман Кавказа. И мы поддерживаем очень тесные дружеские отношения. Думаю, что это залог нашего успешного развития.

Конечно, все мы помним тот темный период нашей истории, когда здесь к руководству пришли случайные люди, путем военного переворота. Причем даже и переворотом это назвать трудно. Потому что даже для того, чтобы переворот сделать, надо иметь смелость и какие-то мозги. Это просто был период безвластья, когда власть была полностью деморализована и к власти пришли люди с улицы.

Муфтий Исмаил Бердиев: Это был захват власти.

Президент Ильхам Алиев: Да, захват. В Народном фронте был собран самый такой отстойный слой азербайджанского общества. В каждом обществе есть отбросы – вот это они. Они захватили эту власть. По существу, уничтожали многовековые традиции азербайджанского народа. Они сеяли вражду, ненависть, разжигали межрелигиозную рознь, они занимались воровством, резали трамвайные линии, потому что там медь была и продавали в соседние страны. Представьте, что министром обороны стал безграмотный демагог. Премьер-министром стал человек, который был известен тем, что занимался мелкой розничной торговлей. Возглавил страну человек, не имеющий никакого опыта управления, никакой. Он даже колхозом не руководил. Не говоря уже о том, что парламент возглавил человек, который 11 лет был младшим научным сотрудником, и за эти годы даже не сумел защитить кандидатскую диссертацию. Это были просто неучи. Госсекретарем стал бывший комсомольский активист, карьерист и трус, чью трусость недавно весь азербайджанский народ еще раз увидел. Министром иностранных дел стал преподаватель физики, не говорящий ни на одном языке, даже по-азербайджански плохо говорил. Такое тоже было, ни английского вообще, ни русского. И он вообще не понимал, что такое дипломатия. Вот что было тогда. Вот шейх хорошо это помнит. Они привели к трагедии, к оккупации наших земель армянами, к гражданской войне. Там, значит, территории попадали под оккупацию, а они, чтобы укрепить свою власть, дали приказ разбомбить Гянджу. Есть кадры, они разбомбили Гянджинский аэропорт, многие дома, погибли люди. Гражданскую войну устроили. Это преступники. Когда уже им поставили здесь виселицу, чтобы вешать, тогда они от страха обратились к Гейдару Алиеву, который возглавлял тогда Нахчыванскую Автономную Республику, чтобы он приехал и спас их шкуры. Они не о народе думали, а они о себе думали. Долго его уговаривали, три раза посылали самолет. Он приехал, хотя ему было немало лет, уже 70 лет. Он приехал с тем, чтобы спасти народ от катастрофы и сделал это. Вот через что мы прошли. Поэтому мы все это помним и ценим. Надо, чтобы молодое поколение это знало. Они не знают, потому что они тогда маленькие были или не родились. Поэтому и шейх уважаемый, и мы стремимся к тому, чтобы эта правда была известна всем, и чтобы не забывали те, кто это помнит. Потому что к хорошему очень быстро привыкают. Поэтому мы все это помним и ценим то, что имеем и дорожим своей независимостью, своим достоинством, своим путем, который является путем развития, сотрудничества, прогресса.

И, конечно же, сегодняшняя встреча, я думаю, имеет очень большое значение. Мы все демонстрируем единство Кавказа, приверженность нашему братству, сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, и также будем идти вперед, Иншаллах.

Муфтий Исмаил Бердиев: Иншаллах. Ваш авторитет в России очень большой. Мы видим как наш Президент Владимир Владимирович к Вам уважительно относится. Потому что он знает Вашего отца. Они когда-то вместе работали, а такие люди ничего не пропускают, они все знают. Поэтому Ваша дружба нам очень ценна. Поэтому сейчас в мире Россия уже стала великой державой, как Советский Союз. Они же хотели развалить, раздавить, растоптать. Но этого не позволил сделать именно Путин. Он это поднял. То, что мы вместе, вот это наша сила.

Президент Ильхам Алиев: Вы совершенно правы. С Президентом России меня связывают близкие, доверительные отношения. Это очень важно. Мы четко понимаем, что наше тесное взаимодействие, стратегическое партнерство важно для нас, для наших народов. Помимо этого, есть еще и личные отношения. Именно этот уровень взаимного доверия приобретен многолетним сотрудничеством, искренним и правдивым, этот уровень доверия позволяет нам обсуждать любые вопросы и решать их. Я также с большим уважением отношусь к Президенту России. Я знаком с ним еще с того времени, когда Гейдар Алиев был Президентом Азербайджана. Владимир Владимирович совершил тогда визит в Азербайджан. До него в течение 10 лет после развала Советского Союза Президент России в Азербайджан так и не приехал. Хотя мы соседи, нас связывает многое. А Владимир Владимирович, как только стал Президентом, принял приглашение моего отца, приехал в Азербайджан и проявил к нам уважение. По существу, они тогда с Гейдаром Алиевым заложили основы наших отношений, которые сегодня продолжаются. Поэтому я иду по этому пути и мои многочисленные встречи с Президентом России наполнены и содержанием, и искренним отношением друг к другу. Это знают и видят наши народы. Это большая ценность.

Затем было сделано совместное фото.

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