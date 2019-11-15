Принята Бакинская декларация II Саммита религиозных лидеров мира (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Принята Бакинская декларация II Саммита религиозных лидеров мира.

Как сообщает в пятницу Trend, в декларации подчеркнуто, что Азербайджанское государство придает важное значение развитию международного сотрудничества, формированию отношений между религией и государством, укреплению межцивилизационных и межрелигиозных связей, сохранению различных национально-культурных ценностей и традиций мультикультурализма.

Были высоко оценены распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о проведении II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, 70-летия со дня рождения председателя Управления мусульмн Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летия его деятельности на посту шейх уль-ислама, а также участие и глубоко содержательное выступление Президента на II Бакинском саммите.

Была отмечена значимость международных мероприятий, организованных в рамках начатых и проведенных по инициативе Президента Азербайджана «Бакинского процесса», «Года мультикультурализма» и «Года Исламской солидарности», в том числе I Бакинского саммита религиозных лидеров мира, а также вклада Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества в расширение связей между различными культурами и религиями, создания атмосферы взаимодоверия.

Была выражена признательность Организационному комитету мероприятия за проведение на высоком уровне II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, а также условия, созданные для проведения встреч и обмена мнениями с носителями различных культур и религий, государственными и общественными деятелями, учеными.

Были отмечены вклад Его святейшества патриарха Москвы и всея Руси Кирилла в межцивилизационное и межрелигиозное сотрудничество, а также его важная роль в сохранении мира и стабильности в регионе и на международной арене, а также в создании атмосферы взаимодоверия.

Была высоко оценена значимость, данная Его святейшеством Папой Римским Франциском во время апостольского визита в Азербайджан 2 ноября 2016 года межцивилизационному и межрелигиозному диалогу в Азербайджане. Кроме того, был одобрен совместный документ «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства», подписанный 4 февраля 2019 года в Абу-Даби Папой Франциском и верховным имамом университета «Аль-Азхар» шейхом Ахмадом аль-Таййибом.

Были подчеркнуты исключительные заслуги Его святейшества католикоса-патриарха всея Грузии Илии II в сохранении традиционной толерантной среды в Кавказском регионе, достижении мира и стабильности в регионе и углублении межрелигиозного взаимопонимания во имя этих целей.

Был отмечен вклад религиозных лидеров Кавказа и соседних регионов, стран Центральной Азии в развитие межрелигиозного и межконфессионального сотрудничества и сохранение духовных ценностей.

Была подчеркнута значимость выражения руководителями христианских, мусульманских, еврейских, буддистских, индуистских и других религиозных общин различных регионов мира общей позиции по проблемам, представляющим угрозу для современного мира,

в том числе, регулярной организации подобных мероприятий с целью демонстрации всему миру важности межрелигиозной и межцивилизационной солидарности.

Была одобрена выдвинутая на II Бакинском саммите религиозных лидеров мира инициатива по проведению азербайджанской стороной в 2020 году в Баку международной конференции на тему «Совместная деятельность религиозных лидеров и политических деятелей в борьбе с призывами к ненависти в медиа и социальных сетях» при совместной организации ООН, KAICIID и Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества.

Была отмечена важность сотрудничества религиозных лидеров мира с государственными и общественности институтами, а также с международными и региональными организациями, служащими идеям мира, стабильности и гуманизма.

Была одобрена Декларация, принятая 25 июня 2018 года в Женевском офисе ООН на всемирной конференции на тему «Религии, верования и системы ценностей: равные права гражданства» и утвержденная генеральным секретарем ООН.

Было подчеркнуто, что поощрение культурного разнообразия, межцивилизационного и межрелигиозного сотрудничества в атмосфере взаимодоверия и взаимопонимания является вкладом в обеспечение мира, безопасности и человеческой солидарности, отмечена важность активизации усилий в этом направлении.

Было выражено глубокое беспокойство, связанное с отсутствием на планете мира, глобального диалога и общечеловеческой солидарности в результате роста терроризма, дискриминации на различной почве, ксенофобии, нетерпимости на религиозной и этнической почве, а также целенаправленного искажения террористами и экстремистскими группировками религиозных ценностей, разрушения культурного, религиозного и исторического наследия, а также достигшего до уровня гуманитарного бедствия массового потока беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов.

Было также выражено глубокое беспокойство тем, что вооруженные конфликты, террористические акты, насилие, происходящие на религиозной и этнической почве, чреваты не только гибелью людей, но и разграблением и уничтожением культурного и религиозного наследия, и в данном контексте разрушением относящихся к мировому культурному и духовному наследию культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана.

Было особо подчеркнуто, что религии, объединяющие в себе общечеловеческие ценности, вносят важный вклад в мировую цивилизацию, культуру и духовное наследие, они служат поощрению гуманизма, обеспечению мира и справедливости.

Была выражена необходимость в активизации усилий международного сообщества в решении вооруженных конфликтов, являющихся главным препятствиям на пути обеспечения устойчивого прогресса, стабильности и безопасности, а также в области борьбы с агрессивной пропагандой, искажением конфликтов, возникающих на этнической и религиозной почве.

В декларации содержится призыв к государствам, Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным, общественным организациям, религиозным лидерам продолжить поощрение сотрудничества, межцивилизационное и межрелигиозное взаимопонимание, принимать действенные меры по предотвращению террористических актов и других особо тяжких преступлений на почве ксенофобии, исламофобии, антисемитизма, христианофобии, а также против связывания с религией терроризма и других преступлений против человечества, оценивать любой теракт, совершенный под прикрытием религии, как преступление, направленное против всех религий, а также предотвращать попытки террористов использовать священные религиозные ценности в осуществлении своих коварных намерений.

Кроме того, в документе отражен призыв к обеспечению выполнения религиозных обрядов, руководствуясь религиозными ценностями, с полным соблюдением государственной политики и национального законодательства соответствующих стран, где находятся религиозные очаги, повышению сотрудничества в предотвращении вредных идеологий и пропаганды, призывов к ненависти, подстрекающих посредством медиа, связи и информационных технологий к насилию на расовой, религиозной и этнической почве, поощрению посредством центральной координационной роли ООН просветительства молодежи в этой сфере, активизации совместных усилий и усилению глобального диалога для предотвращения угроз и опасности, направленных против международной стабильности и безопасности, к решению проблем беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов, страдающих в результате вооруженных конфликтов, преследований и насилия, восстановлению их нарушенных прав, а также прилагать усилия для предотвращения факторов, приводящих к возникновению подобных ситуаций.

Кроме того, в декларации содержится призыв к принятию действенных мер для предотвращения провокаций и фактов насилия в святилищах всех религий, в том числе, Гудсе/Иерусалим, являющемся святыней авраамических религий, к уважению Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права, в частности, принципов суверенного равенства, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, к поощрению соблюдения этих принципов в международной общественности и внутри местных обществ, внесению вклада в решение мирным путем конфликтов в ряде регионов мира, в том числе, на Ближнем Востоке, а также армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, с полным соответствием с вышеназванными принципами, поощрению принятия и уважительного отношения к религиозному, культурному и этническому разнообразию, ссылаясь на Устав ЮНЕСКО, а также к сохранению религиозного и культурного наследия, соблюдению Общей декларации по правам человека и Конвенции по правам ребенка ООН, поддержке совместной деятельности религиозных и общественных деятелей, ученых в области поощрения и защиты прав человека, в том числе, женщин и детей.

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