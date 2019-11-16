Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана

БАКУ/Тrend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание султану Омана Кабусу бен Саиду, сообщает Trend.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Султаната Оман.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Омана - постоянного мира и благополучия", - говорится в послании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.