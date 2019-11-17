В Азербайджане отмечается День национального возрождения

17 ноября 2019 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения.

В первые дни 1988 г. началась открытая агрессия Армении против Азербайджана. Видя равнодушное отношение к этим событиям Москвы, особенно руководителя СССР Михаила Горбачева, армяне в плановом порядке, по указанию и поручению армянского правительства, изгнали из мест постоянного проживания в Армении свыше 200 тысяч азербайджанцев. Армяне не только изгоняли азербайджанцев из родных сел, но и убивали их, заживо сжигали. Горбачев и его окружение никак не отреагировали на этот невиданный в истории акт вандализма армян.

Армяне не ограничились этим. В начале февраля 1988 г. они учинили беспорядки в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана. Они подняли вопрос о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении Нагорного Карабаха, исторически являющегося исконно азербайджанской землей.

В это сложное время азербайджанский народ выразил свой гнев и недоверие руководству. Вначале граждане Азербайджана верили Москве, местным представителям власти. Это подтверждали лозунги, портреты и знамена, с которыми люди выходили на акции протеста.

Однако народ видел и понимал, что ни Москва, ни тогдашнее руководство Азербайджана не хотят предпринимать решительных действий. И тогда со всех концов страны люди стали стекаться в Баку, собираться на площади Азадлыг (тогда - имени Ленина), проводить митинги против действий армян и отношения советского руководства, выражать свой протест.

17 ноября 1988 г. на главной площади Баку - площади Азадлыг - начался бессрочный митинг общественности Азербайджана против антиазербайджанской политики Советского государства. Это было настоящее народное, национально-освободительное движение. В начале декабря советские войска разогнали общенародный митинг. В Азербайджане эти события расцениваются как начало национально-освободительного движения и считаются основным фактором, способствовавшим обретению нашей Родиной независимости.

С 1992 г. 17 ноября отмечается как День национального возрождения.

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