Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального возрождения

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днём национального возрождения.

Как сообщает Trend, текст поздравления размещен на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана в Инстаграм.

В публикации говорится: "Сегодня – 17 ноября – День национального возрождения, олицетворяющий такие благородные чувства как единство и солидарность, преданность Родине и национальной государственности. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику здоровья, любви и счастья. Да будет вечной солидарность азербайджанского народа, наша государственная независимость, мир и благополучие, господствующие в нашей стране!"

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