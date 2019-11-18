Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Катара в нашей стране Фейсала бин Абдуллаха Хамада Абдуллаха аль Хинзаба, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах аль Хинзаб обошел строй почетного караула.

Вручая Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты, Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб сказал:

- Господин Президент, для меня большая честь вручить Вам верительные грамоты в связи с назначением меня послом в братскую и дружественную Азербайджанскую Республику и письмо об отзыве моего предшественника. Я приложу все усилия для развития наших двусторонних отношений в полном соответствии с Вашими взглядами. Большое спасибо.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Рад видеть вас. Желаю вам хорошо провести время в нашей стране. Уверен, что в период вашей работы в Азербайджане успешное развитие отношений между нашими странами будет продолжаться. У нас очень хорошие политические связи. Обе стороны расценивают данные отношения как отношения между братскими странами. Это правда. Убежден, что мы будем наблюдать большой прогресс в политической, экономической и других сферах. Наши страны активно сотрудничают на международной арене. Были взаимные официальные визиты на уровне глав государств. У нас есть межправительственная деятельность. Были совершены взаимные визиты на уровне министров. Поэтому уверен, что в будущем будет много возможностей для того, чтобы основное внимание уделить традиционным областям нашего сотрудничества и выявить новые сферы.

Считаю, что необходимо уделить особое внимание вопросу торгового оборота. Думаю, имеется потенциал для увеличения торгового оборота в обоих направлениях, потому что сейчас мы можем больше предложить друг другу. Рад, что число туристов из вашей страны растет, и это хороший признак нашего сотрудничества. Как вам известно, для ваших граждан нет никакого визового требования, и уверен, что мы увидим рост числа туристов в обоих направлениях.

Также одной из потенциальных сфер сотрудничества являются инвестиции. Знаю, что ваша страна, как и Азербайджан, вкладывает инвестиции за рубежом, мы можем найти сферы для совместных инвестиционных проектов. Поэтому будет много сфер для концентрации нашего внимания. Уверен, что в период деятельности в Азербайджане вы будете много работать, отдавать все свое время укреплению наших связей.

Посол Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб сказал:

- Благодарю, Ваше превосходительство. Господин Президент, для меня честь находиться здесь, встретиться с Вами, вручить Вам свои верительные грамоты. Передаю Вам приветствия Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, его пожелания еще больших успехов, благосостояния и прогресса Вашему народу. Приехав сюда, мы стали свидетелями всестороннего развития, и я говорю об этом всем, с кем встречаюсь. Мы влюбились в Вашу страну с первого взгляда. Мне довелось участвовать в Саммите Движения неприсоединения, наблюдать за Саммитом религиозных лидеров. Ваше превосходительство, поздравляю Вас, Ваше правительство и народ с успешным проведением этих двух саммитов. Это создает у нас впечатление, что Азербайджан является страной, обладающей своим весом на карте мира, находится на верном пути и выступает в качестве организатора различных мероприятий. А это – политическое средство для Азербайджана. Конечно, у нас превосходные отношения. Мне лично поручено напряженно работать для развития этих отношений во всех направлениях.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Эмира Государства Катар Его величества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и просил передать его приветствия Эмиру Государства Катар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.