Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)

18 ноября 2019 20:06 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Катара в нашей стране Фейсала бин Абдуллаха Хамада Абдуллаха аль Хинзаба, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах аль Хинзаб обошел строй почетного караула.

Вручая Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты, Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб сказал:

- Господин Президент, для меня большая честь вручить Вам верительные грамоты в связи с назначением меня послом в братскую и дружественную Азербайджанскую Республику и письмо об отзыве моего предшественника. Я приложу все усилия для развития наших двусторонних отношений в полном соответствии с Вашими взглядами. Большое спасибо.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Рад видеть вас. Желаю вам хорошо провести время в нашей стране. Уверен, что в период вашей работы в Азербайджане успешное развитие отношений между нашими странами будет продолжаться. У нас очень хорошие политические связи. Обе стороны расценивают данные отношения как отношения между братскими странами. Это правда. Убежден, что мы будем наблюдать большой прогресс в политической, экономической и других сферах. Наши страны активно сотрудничают на международной арене. Были взаимные официальные визиты на уровне глав государств. У нас есть межправительственная деятельность. Были совершены взаимные визиты на уровне министров. Поэтому уверен, что в будущем будет много возможностей для того, чтобы основное внимание уделить традиционным областям нашего сотрудничества и выявить новые сферы.

Считаю, что необходимо уделить особое внимание вопросу торгового оборота. Думаю, имеется потенциал для увеличения торгового оборота в обоих направлениях, потому что сейчас мы можем больше предложить друг другу. Рад, что число туристов из вашей страны растет, и это хороший признак нашего сотрудничества. Как вам известно, для ваших граждан нет никакого визового требования, и уверен, что мы увидим рост числа туристов в обоих направлениях.

Также одной из потенциальных сфер сотрудничества являются инвестиции. Знаю, что ваша страна, как и Азербайджан, вкладывает инвестиции за рубежом, мы можем найти сферы для совместных инвестиционных проектов. Поэтому будет много сфер для концентрации нашего внимания. Уверен, что в период деятельности в Азербайджане вы будете много работать, отдавать все свое время укреплению наших связей.

Посол Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб сказал:

- Благодарю, Ваше превосходительство. Господин Президент, для меня честь находиться здесь, встретиться с Вами, вручить Вам свои верительные грамоты. Передаю Вам приветствия Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, его пожелания еще больших успехов, благосостояния и прогресса Вашему народу. Приехав сюда, мы стали свидетелями всестороннего развития, и я говорю об этом всем, с кем встречаюсь. Мы влюбились в Вашу страну с первого взгляда. Мне довелось участвовать в Саммите Движения неприсоединения, наблюдать за Саммитом религиозных лидеров. Ваше превосходительство, поздравляю Вас, Ваше правительство и народ с успешным проведением этих двух саммитов. Это создает у нас впечатление, что Азербайджан является страной, обладающей своим весом на карте мира, находится на верном пути и выступает в качестве организатора различных мероприятий. А это – политическое средство для Азербайджана. Конечно, у нас превосходные отношения. Мне лично поручено напряженно работать для развития этих отношений во всех направлениях.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Эмира Государства Катар Его величества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и просил передать его приветствия Эмиру Государства Катар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР (ФОТО)
Политика 16:13
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане (ФОТО)
Политика 13:00
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Катара (ФОТО)
Политика 12:59
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Латвии
Политика 16 ноября 17:55
Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана
Политика 16 ноября 17:53
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к нам и заставят правительство Армении снести памятник Гарегину Тер-Арутюняну
Политика 16 ноября 11:33
Лента новостей
Выездная продажа минеральных удобрений на льготных условиях будет проведена еще в 10 районах Азербайджана
Экономика 20:13
В Азербайджане группа людей с инвалидностью получила от государства средства реабилитации (ФОТО)
Общество 19:57
Регулятором обязательного страхования в равной степени могут стать разные органы - Эксперт
Финансы 19:18
В Москве пройдет Азербайджано-Российский межрегиональный форум
Политика 19:05
Борцы «за демократию» в Азербайджане под личиной "политических эмигрантов" в Европе - просто дешевые торгаши – Азер Хасрет
Точка зрения 19:02
Рынок добровольного страхования имущества в следующем году вырастет - эксперт
Финансы 18:58
Новые платформы на Южном Парсе увеличат добычу газа в Иране на 28 млн м³
Энергетика 18:50
ЕС поможет Грузии в сертификации энергоэффективности зданий
Финансы 18:24
Азербайджанские Квазимодо, Эсмеральда, Священник и Капитан (ФОТО)
Культура 18:23