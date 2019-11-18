Президент Ильхам Алиев: Нахчыван уже много лет живет в условиях блокады, но несмотря на это республика живет, укрепляется и продолжает большой путь развития

БАКУ /Trend/ - Нахчыван уже много лет живет в условиях блокады, но несмотря на это республика живет, укрепляется и продолжает большой путь развития.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

"Развитие Нахчыванской Автономной Республики постоянно находится в центре внимания. Проводимая в республике работа по благоустройству и созиданию меня очень радует. В последние годы в Нахчыване произошло значительное развитие, были предприняты существенные шаги и в социальной, и в экономической сфере, и в области укрепления промышленного потенциала. Это очень радует. Особенно если учесть, что Нахчыван уже много лет живет в условиях блокады, с трех сторон окружен врагами. Несмотря на это, республика живет, укрепляется и продолжает большой путь развития", - отметил глава государства.

По его словам, с учетом сложного географического положения в Нахчыване в первую очередь в центре внимания находятся меры безопасности. "В последние годы в этом направлении была проделана большая работа, достигнуто большое развитие в области армейского строительства. Сегодня нахчыванская армия оснащена самым современным оружием, организовано приобретение техники, и этот процесс продолжается", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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