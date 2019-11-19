Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (53 км)-Зардаб, соединяющей 24 населенных пункта, с населением 35 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики — предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2020 год указанные в настоящем распоряжении необходимые финансовые средства для завершения реконструкции этой дороги, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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