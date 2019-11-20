Глава "Мусават" о кандидатуре Тофига Ягублу на пост председателя т.н. "Нацсовета"

20 ноября 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы прокомментировал предложение о том, чтобы Тофиг Ягублу стал председателем т.н. "Национального совета", сообщает в среду Trend.

По его словам, общеизвестно, что Тофиг Ягублу - сторонник более тесного сотрудничества "Мусават", т.н. "Нацсовета" и Партии Народного фронта Азербайджана.

Он добавил, что раньше Ягублу больше пропагандировал т.н. Нацсовет, чем "Мусават".

"Надеюсь, что после того, как Ягублу станет председателем этой структуры, он будет больше пропагандировать "Мусават", - сказал Гаджилы.

Отметим, что ранее председатель т.н. «Нацсовета» Джамиль Гасанли предложил поручить председательство в этой организации Тофигу Ягублу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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